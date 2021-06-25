ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Keturah Resort by Ritz Carlton

Keturah Resort by Ritz Carlton

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 138 м² до 357 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена8 599 000 AED
от 8 599 000 AED
от 52 751 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%1 719 800 AED
При оформлении договора
4%343960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%2 579 700 AED
При передаче
50%4 299 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2021
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 8 599 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр750 м

Описание

Wellness-недвижимость с панорамным видом на мангровые заросли на побережье Dubai Creek. Наслаждайтесь природной красотой и вдыхайте свежий воздух, насыщенный высоким содержанием кислорода. Здесь вы будете чувствовать себя по-настоящему волшебно. Жилой комплекс включает апартаменты с 1-3 спальнями, пентхаусы и эксклюзивные особняки. Вся недвижимость полностью меблирована и находится под управлением отеля Ritz Carlton. Из окон открываются потрясающие виды на Dubai Water Canal и заповедник Ras Al Khor.

Сочетая атмосферу, ориентированную на здоровый образ жизни, с роскошной отделкой и фирменным сервисом, The Ritz-Carlton Residences значительно выделяется на фоне других проектов. На территории расположены частные причалы для яхт, F&B сервис, комнаты отдыха, детская зона, банкетный зал с рестораном, библиотекой, кинотеатром и бизнес-центром. Большое внимание также уделено озеленению территории. В 15 минутах от дома находятся медицинская клиника Clemenceau Medical Center – DHCC, банк First Abu Dhabi Bank Al Jaddaf, детский сад Dazzle Kids Nursery и супермаркет West Zone Supermarket – Al Jaddaf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с крупными автомагистралями: Al Khail Road, Al Ain – Dubai Road и 2nd Za’abeel Rd. Отсюда за 10 минут можно добраться до международного аэропорта Дубая и районов Business Bay, Dubai Creek Harbour, Downtown Dubai. Живите в окружении природы В непосредственной близости находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди мангровых рощ и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в трех тематических стилях: Energizing Earth Mansion, Tranquil Water Mansion и Serene Sky Mansion. Отделка объектов из коллекции Water Mansions включает элементы из латунного металла, мрамора и травертина, а недвижимость Earth Mansions выполнена в характерных пастельных оттенках. Каждый объект соответствует стандартам сертификации WELL. Сервис международного уровня Жителям доступны услуги одного из ведущих отелей в мире – The Ritz-Carlton. Обслуживание A La Carte позволяет решить все бытовые вопросы: начиная от переводчика и нотариуса, заканчивая услугами по уходу за детьми и доступом к ресторанам, отмеченным звездой Мишлен. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
138 - 161
8 599 000 - 10 411 000
58 127 - 74 957
2 спальни
247 - 247
13 055 000 - 13 055 000
52 822 - 52 822
3 спальни
357 - 357
18 854 000 - 21 997 000
52 751 - 61 544

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B