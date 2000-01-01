Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыThe Place

The Place

Canal Residence West European Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 40 м² до 205 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 710 000 AEDот 11 238 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче
35%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 – 65
710 000 – 879 000
13 365 – 17 570
1 спальня
80 – 205
1 087 000 – 2 570 000
12 537 – 13 588
2 спальни
120 – 185
1 565 000 – 2 079 000
11 238 – 13 042
3 спальни
160
2 364 000
14 775

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура и удобные планировки клубного дома The Place создают условия для комфортного проживания, а близость спортивных объектов и богатая инфраструктура позволяют оставаться в форме и наслаждаться жизнью в полной мере. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами. Тщательно продуманный дизайн помещений максимально использует естественное освещение и создает ощущение простора. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, зона барбекю, терраса на крыше, кинотеатр. Инфраструктура района Dubai Sports City – активно развивающийся район Дубая. Комьюнити нацелено на спортсменов и приверженцев активного образа жизни. Однако, сообщество отлично подходит и для семей с детьми. Здесь реализованы возможности как для активных игр на свежем воздухе, так и для спокойного отдыха на природе. На территории расположены все необходимые социальные объекты. На расстоянии 5-7 минут находятся школы The Wonder Years Nursery, Victory Heights Primary School, Renaissance School и медицинские клиники Aster Clinic Sports City, HMC Medical Center, HealthBay Community Clinic Center. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных автомагистралей города Hessa Street, путь до Dubai Marina и Palm Jumeirah составит 19 минут, до Burj Al Arab – 20 минут, до Burj Khalifa и Dubai Creek Harbor – 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 27 минут.

Инфраструктура

На карте
Canal Residence West European Tower, Canal Promenade Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт240 м
Средняя школа1 км
Магазин210 м
Медицинский центр300 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса
КаталогКарта