Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыThe Hillgate by Ellington

The Hillgate by Ellington

MM Towers B, MM Towers, Semmer Villas, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 38 м² до 152 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 700 000 AEDот 16 538 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38
700 000
18 027
1 спальня
72
1 200 000
16 538
2 спальни
111
1 900 000
17 071
3 спальни
152
2 700 000
17 689
Брошюра проекта

Описание

Престижные жилые башни в Dubai Silicon Oasis. Откройте новый уровень изысканной жизни в жилом комплексе The Hillgate. Инновационный дизайн, продуманные планировки, современный комфорт и отличная транспортная доступность создают атмосферу спокойствия и безопасности. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами и приватными балконами. - Для удобства жителей, помимо многоуровневой автомобильной парковки, предусмотрены парковочные места для велосипедов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, библиотека, коворкинг, игровая комната, лаунж-зона, караоке. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, по которому всего за 4 минуты можно добраться до Silicon Central Mall, за 6 минут – до Dubai Silicon Oasis Lake и Dubai Digital Park, за 11 минут – до Global Village. Популярные достопримечательности Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 24 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 23 минуты.

Локация

На карте
MM Towers B, MM Towers, Semmer Villas, Dubai Silicon Oasis, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин270 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
Подробнее
КаталогКарта