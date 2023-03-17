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Sobha Verde

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Thanyah 4, The Meadows 2, 11 Street, 12
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 81 м² до 185 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 922 974 AED
от 1 922 974 AED
от 20 451 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%384 595 AED
При оформлении договора
4%76919 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 153 784 AED
При передаче
20%384 595 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность66
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 922 974 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Магазин290 м
Медицинский центр3 км
Метро1 км
Море3 км

Описание

Эксклюзивный проект с апартаментами в сердце Jumeirah Lakes Towers (JLT). Ощутите новый уровень комфорта и наслаждайтесь видами на Jumeirah Island, Emirates Hills и Emirates Golf Club. В жилом комплексе представлены апартаменты с 1-3 спальнями, панорамным остеклением, качественной отделкой и встроенной кухонной техникой. Планировками предусмотрены прачечная и балкон. Некоторые лоты сдаются с собственным рабочим кабинетом и комнатой для персонала.

Жителям доступен роскошный образ жизни: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн. В 5 минутах находятся Oakfield Early Learning Center DMCC и Kids Kingdom Nurseries JLT. Знаменитые районы Dubai Marina, Palm Jumeirah и Dubai Harbour находятся на таком же расстоянии от комплекса. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 20-27 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
81 - 98
1 922 974 - 2 408 491
20 990 - 25 005
2 спальни
126 - 131
2 663 583 - 3 158 268
20 451 - 24 888
3 спальни
165 - 185
3 707 174 - 4 186 143
20 451 - 25 221

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Thanyah 4, The Meadows 2, 11 Street, 12

Новости о проекте

  1. Не пропустите новый проект!
    Не пропустите новый проект!17.03.2023
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