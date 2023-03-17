Sobha Verde

Жителям доступен роскошный образ жизни: зоны барбекю, площадки для отдыха, многоцелевые залы, заведения F&B и торговые точки, тренажерный зал, игровые зоны, джакузи, лаунж, инфинити-бассейн. В 5 минутах находятся Oakfield Early Learning Center DMCC и Kids Kingdom Nurseries JLT. Знаменитые районы Dubai Marina, Palm Jumeirah и Dubai Harbour находятся на таком же расстоянии от комплекса. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 20-27 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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