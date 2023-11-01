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Главная - Жилые комплексы - SO/ Uptown

SO/ Uptown

So Uptown Tower, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Застройщик
DMCC
Площадь
от 68 м² до 189 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 2 716 440 AEDот 35 627 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%543 288 AED
При оформлении договора
4%108 658 AED
При передаче
40%1 086 576 AED
После передачи
40%1 086 576 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2023
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность81
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваСуществующий

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 115
2 716 440 - 4 242 148
36 884 - 39 728
2 спальни
105 - 189
3 817 504 - 6 762 055
35 627 - 36 268

Описание

81-этажный небоскреб, выполненный в фирменном стиле с французской элегантностью и утонченным классицизмом. Это уникальная резиденция, в которой можно найти уют личного пространства, офисы для ведения бизнеса и зоны отдыха для самых взыскательных жильцов. Рестораны с театральной сценой, коллекция бутик-апартаментов, развлечения премиум класса и мероприятия со звездами — все это представлено в жилом комплексе SO/ Uptown. Ключевые особенности — Пятизвездочный сервис на территории башни: выделенный вход и лобби для резидентов и их гостей, частный кинотеатр, зал для мероприятий, крытый бассейн, фитнес-клуб, spa-салон, кейтеринг, парковочное место на каждую квартиру, станция зарядки электромобилей. — Инфраструктура здания продумана для работы и отдыха: бизнес-центр, офисы, конференц-залы, коллекция ресторанов F&B в Атриуме, лаунж Savant, брассерия Brasserie Uptown, The Citronelle Club, Celeste. — Каждая деталь апартаментов выполнена в неоклассическом стиле с элементами модерна. В отделке используются исключительно высококлассные материалы для создания атмосферы роскоши и уюта. Из окон открываются панорамные виды на Персидский залив, природную красоту окрестностей и Dubai marina. Инфраструктура района Uptown Dubai — стремительно развивающийся современный район со множеством кафе, ресторанов, магазинов и передовых компаний. В радиусе 15 минут расположены более 5 супермаркетов, школы Dubai British School, Emirates International School, медицинские центры Medcare Medical Centre, New al Shefa Clinic, станция метро DMCC. Преимущества расположения Жилой комплекс SO/ Uptown находится в пешей доступности от районов Jumeirah Heights, Dubai Marina и Jumeirah Park, дорога до которых займет менее 10 минут. Добраться до Palm Jumeirah можно за 15 минут, до Expo и торгового центра Mall of the Emirates — за 20 минут. Поездка до аэропорта Al Maktoum International Airport продлится 30 минут.

Инфраструктура

На карте
So Uptown Tower, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Море4 км
Средняя школа5 км
Магазин4 км
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Spa-центр
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Переговорная
  • Ресторан / Кафе