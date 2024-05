Описание

81-этажный небоскреб, выполненный в фирменном стиле с французской элегантностью и утонченным классицизмом. Это уникальная резиденция, в которой можно найти уют личного пространства, офисы для ведения бизнеса и зоны отдыха для самых взыскательных жильцов. Рестораны с театральной сценой, коллекция бутик-апартаментов, развлечения премиум класса и мероприятия со звездами — все это представлено в жилом комплексе SO/ Uptown. Ключевые особенности — Пятизвездочный сервис на территории башни: выделенный вход и лобби для резидентов и их гостей, частный кинотеатр, зал для мероприятий, крытый бассейн, фитнес-клуб, spa-салон, кейтеринг, парковочное место на каждую квартиру, станция зарядки электромобилей. — Инфраструктура здания продумана для работы и отдыха: бизнес-центр, офисы, конференц-залы, коллекция ресторанов F&B в Атриуме, лаунж Savant, брассерия Brasserie Uptown, The Citronelle Club, Celeste. — Каждая деталь апартаментов выполнена в неоклассическом стиле с элементами модерна. В отделке используются исключительно высококлассные материалы для создания атмосферы роскоши и уюта. Из окон открываются панорамные виды на Персидский залив, природную красоту окрестностей и Dubai marina. Инфраструктура района Uptown Dubai — стремительно развивающийся современный район со множеством кафе, ресторанов, магазинов и передовых компаний. В радиусе 15 минут расположены более 5 супермаркетов, школы Dubai British School, Emirates International School, медицинские центры Medcare Medical Centre, New al Shefa Clinic, станция метро DMCC. Преимущества расположения Жилой комплекс SO/ Uptown находится в пешей доступности от районов Jumeirah Heights, Dubai Marina и Jumeirah Park, дорога до которых займет менее 10 минут. Добраться до Palm Jumeirah можно за 15 минут, до Expo и торгового центра Mall of the Emirates — за 20 минут. Поездка до аэропорта Al Maktoum International Airport продлится 30 минут.