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Silva by Emaar

North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 68 м² до 303 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 487 340 $от 5 685 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 90
487 340 – 640 128
7 089
2 спальни
107 – 153
721 481 – 1 031 580
6 730
3 спальни
170
1 053 635
6 184

Описание

Инновационная концепция прибрежной жизни в сердце Дубая. Жилой комплекс Silva расположен в Dubai Creek Harbour и предлагает роскошные резиденции с 1-3 спальнями и таунхаусы. Он идеально подходит тем, кто ценит баланс между городской динамикой и спокойствием. Ключевые особенности — Просторные лоты с частными балконами и панорамными террасами, откуда открываются виды на Dubai Creek и горизонт мегаполиса. Интерьеры выполнены в кремово-песочной гамме с акцентами кипарисово-зеленого оттенка. В оформлении использованы гладкий камень и графичные декоративные элементы, которые создают атмосферу уюта и визуальной чистоты. — Инфраструктура включает беговые дорожки, бассейн, спортивные площадки, настольный теннис, бадминтон, футбольное поле, скалодром, детскую площадку, ресторан и зоны для барбекю. — На территории сообщества резидентам будут доступны парк Green Gate с ландшафтными садами, центральная площадь и прогулочные аллеи, магазины и скейт-площадка. Преимущества расположения Проект расположен в развивающемся комьюнити Dubai Creek Harbour с прямым доступом к основным транспортным артериям. Планируемая линия метро Blue Line обеспечит удобное сообщение с ключевыми районами. Путь до заповедника Ras Al Khor и смотровой палубы Creek Harbour Public займет 5 минут. Дорога до торгового центра Dubai Mall, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace и башни Burj Khalifa составит 10-15 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.

Локация

На карте
North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Магазин1 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
  2. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  3. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
  4. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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