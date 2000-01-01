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Seaside by Prestige One

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 69 м² до 292 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 629 000 AEDот 17 360 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче
35%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69
1 629 000
23 338
2 спальни
111 – 226
2 401 000 – 3 948 000
17 399 – 21 607
3 спальни
183 – 292
3 395 000 – 5 072 000
17 360 – 18 499

Описание

Новый уровень роскошной жизни в Dubai Islands. Четкие линии и многоярусная архитектура жилого комплекса Seaside создают ощущение уединения и открывает потрясающие виды на Персидский залив. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и изысканность. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в приглушенных нейтральных тонах, встроенной техникой и системой «Умный дом». Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Для удобства жителей, помимо стандартной парковки, предусмотрена зарядная станция и парковочные места для электромобилей. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, детская игровая площадка, детский бассейн с фонтаном, spa-зона, бассейн, кинотеатр, площадка для барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – это быстро развивающийся район с выгодным географическим расположением: 21 километр белоснежных пляжей, отмеченных "Голубым флагом" за высочайшие стандарты качества и безопасности, яхтенные пристани, отели, профессиональные поля для гольфа. В скором времени здесь появится один из крупнейших торговых центров ОАЭ - Deira Mall. В радиусе 10-15 минут от жилого комплекса находится все необходимое для повседневного быта: школы, медицинские центры, супермаркеты. Преимущества расположения Благодаря выезду на мост Infinity Bridge, который соединяет острова с материком, путь до Waterfront Market составит 7 минут, до известных достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Frame – 20 минут. Добраться до аэропорта Dubai International Airport можно за 18 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море1 км
Магазин1 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Магазины
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