Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubailand. В клубном доме Samana Ibiza гармонично сочетаются современный комфорт и классический стиль, предлагая уникальный опыт для тех, кто ценит каждый миг. Это место, созданное для любителей активного образа жизни, которые ищут в окружающем мире что-то особенное. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами с приватными бассейнами, системой «Умный дом» и встроенной техникой от немецких производителей. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, джакузи, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр. Инфраструктура района Dubailand – один из самых перспективных районов Дубая. Комьюнити быстро развивается и планируется, что это будет «город в городе» с торговыми и развлекательными центрами, супермаркетами, ресторанами и кафе, общественными пространствами для работы и отдыха. Также на территории будет вся необходимая социальная инфраструктура: школы и образовательные учреждения, детские сады, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Ain – Dubai Road, дорога до Global Village займет 10 минут, до Miracle Garden – 20 минут. Чтобы добраться до таких популярных локаций как Dubai Downtown, Dubai Mall и Burj Khalifa потребуется 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути, аэропорт Al Maktoum International Airport – в 25 минутах.