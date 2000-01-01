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ГлавнаяЖилые комплексыSamana Ibiza

Samana Ibiza

Blue Waves Tower by Tiger Properties, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 42 м² до 129 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 699 000 AEDот 11 532 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
57%
После передачи
23%
Период рассрочки
46 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42 – 54
699 000 – 929 000
16 588 – 17 068
1 спальня
74 – 90
1 089 000 – 1 249 000
13 769 – 14 565
2 спальни
129
1 489 000 – 1 569 000
11 532 – 12 138

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubailand. В клубном доме Samana Ibiza гармонично сочетаются современный комфорт и классический стиль, предлагая уникальный опыт для тех, кто ценит каждый миг. Это место, созданное для любителей активного образа жизни, которые ищут в окружающем мире что-то особенное. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами с приватными бассейнами, системой «Умный дом» и встроенной техникой от немецких производителей. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, infinity-бассейн, джакузи, терраса для барбекю, лаунж-зона, кинотеатр. Инфраструктура района Dubailand – один из самых перспективных районов Дубая. Комьюнити быстро развивается и планируется, что это будет «город в городе» с торговыми и развлекательными центрами, супермаркетами, ресторанами и кафе, общественными пространствами для работы и отдыха. Также на территории будет вся необходимая социальная инфраструктура: школы и образовательные учреждения, детские сады, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Ain – Dubai Road, дорога до Global Village займет 10 минут, до Miracle Garden – 20 минут. Чтобы добраться до таких популярных локаций как Dubai Downtown, Dubai Mall и Burj Khalifa потребуется 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути, аэропорт Al Maktoum International Airport – в 25 минутах.

Локация

На карте
Blue Waves Tower by Tiger Properties, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Магазин750 м
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
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