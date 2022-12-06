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Rosso Bay Residences

Bab Al Bahr Kahraman Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 74 м² до 3443 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 569 900 AED
от 1 569 900 AED
от 1 741 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%78 495 AED
При оформлении договора
10%156990 AED
+
2%31398 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%549 465 AED
При передаче
50%784 950 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2028
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 569 900 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Библиотека

Транспортная доступность

Магазин230 м
Медицинский центр5 км
Море600 м

Описание

Новый курортный комплекс с эксклюзивными удобствами на искусственном архипелаге Al Marjan Island. Откройте для себя роскошный образ жизни и наслаждайтесь живописными видами на белоснежные пляжи и Арабский залив. В комплексе представлено 1195 апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусов с 4 спальнями. Все лоты представлены с приватными ванными комнатами, встроенными шкафами илии гардеробными, прачечными и столовой. Некоторые лоты — с собственной кладовой.

Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, infinity-бассейн, лаунж, сады, лобби для гостей, игровая зона, зона йоги, магазины, спортивный зал, сауна, библиотека, коворкинг, прямой доступ к пляжу. В пределах 10 минут находятся рестораны Meat Point, Puro и Boons Brasserie & Bar, супермаркеты Zoom, Spinneys и Al Maya Supermarket, детский сад Little Treasures Nursery, школа RAK Academy – British School Al Hamra, спортивный комплекс Al Jazeerah Al Hamra Cultural Sports Club, торговый комплекс Al Hamra Mall, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из жилого комплекса открывается прямой доступ к автотрассе Al Marjan Island Boulevard, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 30 минут можно доехать до RAK International Airport. Особенность комплекса – сервис отеля Жители комплекса могут воспользоваться уникальными предложениями от Nikki Beach Global. Действуют три уровня скидок на членство в тренажерном клубе и посещение F&B-заведений. Возможно участие в специальных мероприятиях. Вам откроется доступ к разнообразным услугам a la carte: услуги консьержа и парковщика, уборка номеров, услуги прачечной и няни, техническое обслуживание, мойка автомобилей, услуги шофера. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 1011
1 569 900 - 1 834 600
1 741 - 20 999
2 спальни
1345 - 1345
2 630 000 - 2 630 000
1 955 - 1 955
3 спальни
2152 - 2152
3 820 000 - 3 820 000
1 775 - 1 775
4 спальни
3443 - 3443
6 111 645 - 6 111 645
1 775 - 1 775

Инфраструктура

Bab Al Bahr Kahraman Building, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates