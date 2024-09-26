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Rosehill by Emaar

79, Parkways, Dubai Hills Estate, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 154 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 435 611 $от 6 065 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70
435 611
6 219
2 спальни
104
631 636
6 065
3 спальни
154
969 235
6 262

Описание

Воплощение элегантности в престижном районе Dubai Hills Estate. Проект Rosehill предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями в окружении гольф-полей и зеленых парков. Это идеальный выбор для тех, кто ценит баланс между уединением и динамичной городской жизнью. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлой природной палитре с преобладанием молочных, песочных и древесных оттенков. Пространство наполняется светом благодаря панорамным окнам, а акценты создаются с помощью геометрических узоров и деталей цвета корицы. — Разнообразная инфраструктура для активного отдыха и релаксации: бассейны для детей и взрослых с палубой, водные игровые аттракционы, тренажерный зал на открытом воздухе, студия йоги, сад, паддл-теннис, баскетбольная площадка и стол для пинг-понга. — В шаговой доступности гольф-поля и живописные прогулочные зоны. Преимущества расположения: Комплекс расположен в районе Dubai Hills Estate с прямым доступом к автомагистрали Al Khail Road. В радиусе 5-10 минут находятся Dubai Hills Mall, Dubai Hills Park и гольф-клуб Dubai Hills Championship. Путь до Downtown Dubai, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall займет 15-17 минут. Поездка до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут, до Al Maktoum International Airport — 25 минут.

Локация

На карте
79, Parkways, Dubai Hills Estate, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
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Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
  2. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  3. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
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