Rise by Athlon
При бронировании5%
Описание
Апартаментный кластер Rise внутри внутри большого сообщества Athlon в Dubailand. Планировка зданий и общественные пространства основаны на идее «жизни в движении», с акцентом на заботу о здоровье, ежедневную активность и удобные маршруты внутри квартала. Проект подойдет тем, кто ценит живое сообщество, понятную логику пространства и разные сценарии на каждый день. Ключевые особенности – Апартаменты со светлой отделкой, панорамными окнами, открытой кухней, встроенными шкафами, балконом/террасой и центральным кондиционированием. – Для активного образа жизни проложены пешеходные дорожки и велокольцо длиною 3,7 км; парки и общественные зоны связаны короткими переходами. – Для семейного времяпрепровождения предусмотрен комплекс бассейнов: семейный, для взрослых, с дорожками и погружной; дополнительно имеются водные игровые площадки и игровые парки. Преимущества расположения Удобное местоположение дает возможность быстро добираться до ключевых точек города. Локация находится в непосредственной близости от Global Village и IMG. Поездка до Mall of the Emirates займет 24 минуты. Около 30 минут – до Jumeirah Beach и Downtown Dubai. Чтобы доехать до обоих аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport понадобится 25 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Бильярдная
- Кинотеатр
- Гольф-симулятор
- Библиотека
- Падел-теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Массажный центр
- Сауна
- Spa-центр
- Бассейн
- Открытый бассейн
- Баскетбольный корт
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Спортивная площадка
- Теннисный корт
- Волейбольный корт
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Сад
- Лобби для гостей
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Открытый балкон
- Терраса