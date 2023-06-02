Reeman Living

В рамках первой фазы представлено 630 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Лоты с 2-3 спальнями оборудованы просторными балконами, откуда открываются живописные виды на окружающую местность. Жители комплекса смогут выбрать одну из двух цветовых гамм для внутренней отделки, дизайнерские элементы и удобные места для хранения. Жителям доступен роскошный образ жизни: игровая площадка, открытая терраса, многоцелевые пространства, велосипедные и беговые дорожки, магазины, рестораны, школы, общественные центры, мечети и фитнес-центры. За 10-15 минут можно доехать до детского сада Al Jeel Kindergarten, торгового центра Makani Mall Al Shamkhah, школ Mohammad Bin Al Qasim School и Virginia International Private School, кафе Noor Al Fajr Cafeteria и Socius Bakery & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к автотрассе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Abu Dhabi International Airport можно доехать за 15 минут. Особенность комплекса – экологичность Один из немногих комплексов, где используются технологии «зеленого» строительства, экологичные конструкции и энергоэффективные светильники. Апартаменты оснащены оборудованием для экономии воды и электроэнергии. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

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