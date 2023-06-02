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Главная - Жилые комплексы - Reeman Living

Reeman Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi
  1. Отделка
Item 1 of 8
Отделка
ЗастройщикAldar Properties PJSC
Площадьот 73 м² до 105 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена828 500 AED
от 828 500 AED
от 10 623 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
5%41425 AED
+
2%16570 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%289 975 AED
При передаче
60%497 100 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов6
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 828 500 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Магазин3 км
Медицинский центр4 км

Описание

Современное комьюнити в составе городской коллекции Living в районе Al Shamkha. Найдите свое уютное пространство для жизни недалеко от центра Абу-Даби и наслаждайтесь главными достопримечательностями Yas Island.

В рамках первой фазы представлено 630 студий и апартаментов с 1-3 спальнями. Лоты с 2-3 спальнями оборудованы просторными балконами, откуда открываются живописные виды на окружающую местность. Жители комплекса смогут выбрать одну из двух цветовых гамм для внутренней отделки, дизайнерские элементы и удобные места для хранения. Жителям доступен роскошный образ жизни: игровая площадка, открытая терраса, многоцелевые пространства, велосипедные и беговые дорожки, магазины, рестораны, школы, общественные центры, мечети и фитнес-центры. За 10-15 минут можно доехать до детского сада Al Jeel Kindergarten, торгового центра Makani Mall Al Shamkhah, школ Mohammad Bin Al Qasim School и Virginia International Private School, кафе Noor Al Fajr Cafeteria и Socius Bakery & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к автотрассе Sheikh Maktoum Bin Rashid Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Abu Dhabi International Airport можно доехать за 15 минут. Особенность комплекса – экологичность Один из немногих комплексов, где используются технологии «зеленого» строительства, экологичные конструкции и энергоэффективные светильники. Апартаменты оснащены оборудованием для экономии воды и электроэнергии. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
73 - 74
828 500 - 925 200
11 158 - 12 461
3 спальни
98 - 105
1 114 000 - 1 223 000
10 623 - 12 401

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi

Новости о проекте

  1. Формы владения недвижимостью в ОАЭ
    Формы владения недвижимостью в ОАЭ02.06.2023
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