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Главная - Жилые комплексы - Portofino Hotel

Portofino Hotel

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, World Islands
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 72 м² до 109 м²
Количество спален1
Стартовая цена3 137 462 AED
от 3 137 462 AED
от 37 678 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%941 239 AED
При оформлении договора
4%125498 AED
После передачи
70%2 196 223 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2023
Этажность4
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 137 462 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Море10 м

Описание

Первый 5-звездочный семейный отель на главном европейском острове The World Islands. Откройте для себя курортный образ жизни, вдохновленный итальянской архитектурой, а также наслаждайтесь потрясающими видами на море и горизонт Дубая. Курортный комплекс состоит из трех тематических зон, олицетворяющих очарование Италии: Bellissima, Dolce Vita и Felicita. Гостиничные апартаменты с 2-3 спальнями оснащены комнатами для хранения вещей, детской спальней и игровой комнатой.

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: вестибюль с 514 аквариумами, детский клуб, SPA-салон и лаунж-зал La Donna, 5 бассейнов, включая бассейн олимпийского размера. Прямой доступ к семейной зоне Rainbow Beach. Особенность комплекса – жизнь вдали от суеты города Расположение на островах World Islands позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием. Острова не имеют прямого дорожного сообщения с материковой частью Дубая, поэтому добраться сюда можно только воздушным или морским путем. Надежный застройщик Kleindienst Group – застройщик, который за 20 лет работы смог стать одним из самых быстрорастущих в Дубае. Компания имеет эксклюзивный портфель международной недвижимости в Австрии, Дубае, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Пакистане, Сейшельских островах и Южной Африке. Более 1000 сданных проектов.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
72 - 72
3 504 870 - 3 504 870
48 429 - 48 429
1 спальня
83 - 109
3 137 462 - 4 144 881
37 678 - 43 612

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, World Islands