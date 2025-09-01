Phantom by Binghatti

Описание

В самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) расположится новый шедевр современной архитектуры. Величественный небоскреб с премиальными апартаментами от 1 до 3 спален станет воплощением роскоши и элегантности. Уникальный дизайн делает его не просто жилым комплексом, а настоящим символом изыска и роскоши. Ключевые особенности – Апартаменты оборудованы балконами и собственными бассейнами, в ванных комнатах установлена сантехника ведущих брендов, кухни полностью укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. – В отделке использованы натуральные материалы: дерево, мрамор, стекло и металл. – В комплексе можно воспользоваться широким спектром удобств, включая бассейны, зеленые сады, зоны для отдыха, детскую площадку, тренажерный зал, различные магазины и рестораны. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.