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Phantom by Binghatti

19/2, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 73 м² до 198 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 376 999 AED
от 1 376 999 AED
от 13 644 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%275 400 AED
При оформлении договора
4%55080 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%688 500 AED
При передаче
30%413 100 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность46
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 376 999 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 - 84
1 376 999 - 1 614 999
18 743 - 19 014
2 спальни
147 - 158
2 175 999 - 2 396 999
14 742 - 15 099
3 спальни
196 - 198
2 677 499 - 2 711 499
13 644 - 13 661

Описание

В самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) расположится новый шедевр современной архитектуры. Величественный небоскреб с премиальными апартаментами от 1 до 3 спален станет воплощением роскоши и элегантности. Уникальный дизайн делает его не просто жилым комплексом, а настоящим символом изыска и роскоши. Ключевые особенности – Апартаменты оборудованы балконами и собственными бассейнами, в ванных комнатах установлена сантехника ведущих брендов, кухни полностью укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. – В отделке использованы натуральные материалы: дерево, мрамор, стекло и металл. – В комплексе можно воспользоваться широким спектром удобств, включая бассейны, зеленые сады, зоны для отдыха, детскую площадку, тренажерный зал, различные магазины и рестораны. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается мало- и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Локация имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут.

Инфраструктура

19/2, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса