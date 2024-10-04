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ГлавнаяЖилые комплексыParkside Boulevard

Parkside Boulevard

Ghala Garden, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 41 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 692 000 AEDот 11 779 AED/м²

График платежей *

При бронировании
25%
До завершения строительства
35%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    25%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 – 42
692 000 – 707 000
16 652 – 16 852
1 спальня
72 – 107
1 176 000 – 1 433 437
13 301 – 16 250
2 спальни
117 – 158
1 663 450 – 1 871 287
11 779 – 14 132
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Безмятежный оазис в самом сердце престижного района Arjan. Parkside Boulevard — это элитный жилой комплекс, где изысканный дизайн, инновационные технологии и курортные удобства формируют новый стандарт городской элегантности. Ключевые особенности — Резиденции с панорамными окнами, потолками высотой 3 метра и интеллектуальной системой управления домом, интегрированной в сенсорные панели и мобильное приложение. — Европейская бытовая техника Bosch/Siemens на кухнях, сантехника премиум-класса и модульные гардеробные из натурального дерева. — Инфраструктура для отдыха: пляжный и крытый бассейны с трамплином, сауна, зоны барбекю, терраса для медитации, детская площадка, тренажерный зал и кинотеатр под открытым небом. Преимущества расположения Комплекс расположен в районе Arjan с отличной транспортной доступностью: 5 минут до Dubai Hills Mall, 10 минут до Mall of the Emirates и 20 минут до Dubai Mall. До знаковых районов Palm Jumeirah и Dubai Marina можно добраться за 15–20 минут. Международный аэропорт Al Maktoum находится в 20 минутах езды, а Dubai International Airport — в 25 минутах.

Локация

На карте
Ghala Garden, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Средняя школа700 м
Магазин1 км
Медицинский центр900 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Tabeer Development

Tabeer Development

Надежный застройщик, предлагающий высококачественные объекты недвижимости по доступным ценам. Компания, основанная в 2014 году, известна своим стремлением к совершенству, честностью и прозрачностью.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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