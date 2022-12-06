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One River Point

57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 45 м² до 222 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 482 828 AED
от 1 482 828 AED
от 26 636 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%296 566 AED
При оформлении договора
4%59313 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%741 414 AED
При передаче
30%444 848 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 482 828 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 8
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа1 км
Магазин950 м
Медицинский центр4 км
Метро4 км

Описание

Элитный жилой комплекс с впечатляющей панорамой на Dubai Water Canal – это олицетворение стиля и роскоши. Современные архитектурные решения и изящный эклектичный дизайн впечатлят вас своим совершенством. Удобное расположение в одном из самых фешенебельных районов Дубая – Business Bay – позволит насладиться всеми преимуществами яркой городской жизни.

В комплексе можно приобрести студии, апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы с 4 спальнями, и пентхаусы с 3-4 спальнями. Дуплексы и пентхаусы предлагаются с благоустроенными террасами и бассейном. Современная планировка, панорамное остекление, наличие просторных балконов и изысканный дизайн помещений создают стильное и комфортное пространство для жизни. Удобные и функциональные кухни оборудованы премиальной техникой Teka. Все резиденции оснащены системой «умный дом». На территории комплекса созданы отличные условия для досуга и отдыха. На крыше обустроена панорамная терраса с садом, большим бассейном, шезлонгами, зоной барбекю. На первом этаже расположен пляжный клуб с детским бассейном и игровая площадка. В здании расположена студия йоги, иммерсивная комната для релаксации, где можно погрузиться в мир виртуальной реальности, зона для коворкинга и специально оборудованная комната для детей с интерактивными игрушками. Жилой комплекс расположен рядом с набережной Dubai Water Canal и впечатляющими водопадами Dubai Waterfall. Потребуется 5 минут, чтобы попасть в большой парк Al Quoz Pond Park и знаменитый Safa Park. Семьи с детьми оценят близкое расположение к школам Old Safa British School и Dubai International School и детскому саду Maple Bear Nursery Business Bay. В шаговой доступности находятся супермаркеты Allday fresh и W Mart. За 10 минут можно доехать до медицинских клиник Nexx Home Healthcare Services и Midline Bay Medical. Транспортная доступность Близость к автомобильным дорогам Al A'amal St. и Al Mustaqbal St. позволяет жителям комплекса быстро добираться до достопримечательностей Дубая. В 10 минутах езды находятся башня Burj Khalifa, крупнейший торговый центр Dubai Mall, музей Museum of The Future, деловой центр Dubai International Financial Center, торгово-развлекательный центр со множеством ресторанов и магазинов City Walk и ипподром Meydan Racecourse. 15-20 минут займет дорога до знаменитой Palm Jumeirah, пляжа Kite Beach и гольф-клуба Emirates Golf Club. 20 минут потребуется, чтобы доехать до аэропорта Dubai International Airport. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 40 минут. Надежный застройщик Ellington Properties – ведущий девелопер премиальной недвижимости в Дубае, основанный в 2014 году. Является обладателем многих престижных наград, в числе которых премия Luxury Lifestyle Award-2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
45 - 45
1 482 828 - 1 482 828
32 741 - 32 741
1 спальня
89 - 89
2 782 828 - 2 782 828
31 264 - 31 264
2 спальни
134 - 134
3 582 828 - 3 582 828
26 636 - 26 636
3 спальни
222 - 222
6 982 828 - 6 982 828
31 353 - 31 353

Инфраструктура

57/2, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates