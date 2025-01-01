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ГлавнаяЖилые комплексыOne Central by Pantheon

One Central by Pantheon

69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Pantheon Properties LTD
Площадь
от 61 м² до 139 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 149 900 AEDот 14 381 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче
5%
После передачи
40%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков2.9 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
61 – 96
1 149 900 – 1 449 900
15 042 – 18 637
2 спальни
75 – 139
1 449 900 – 1 999 900
14 381 – 19 278
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в новом районе Рас-эль-Хаймы Business Hub. Жилые здания One Central органично сочетают в себе изысканность, умиротворяющую красоту природы и современные удобства. Тщательно продуманные открытые планировки и элегантный дизайн интерьеров создают уютную атмосферу дома, в котором хочется быть. Наслаждайтесь стилем жизни, где роскошь – не просто слово, а повседневная реальность. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральной цветовой гамме. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают потрясающие виды на море. - Резидентам доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, детская и баскетбольная площадки, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, кинотеатры внутри здания и на открытом воздухе, zen-сад, джакузи, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road, по которому буквально за 6 минут можно добраться до Wynn Casino и пляжей Al Marjan Island. Поездка до торгового центра Al Hamra Mall займет 3 минуты, до яхт-клуба Al Hamra Marina&Yacht Club – 5 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.

Локация

На карте
69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море2 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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