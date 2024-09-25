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Olivia Gardens by Segrex

Al Habbai 3, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Segrex Development
Площадь
от 52 м² до 98 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 334 374 AEDот 21 663 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
52 – 54
1 334 374 – 1 507 214
25 253 – 27 891
1 спальня
67 – 86
1 560 413 – 1 876 441
21 663 – 23 097
2 спальни
95 – 98
2 185 103 – 2 404 793
22 926 – 24 372

Описание

Изысканный жилой комплекс в Jumeirah Gardens City. Плавные линии фасада Olivia Gardens вдохновлены естественными формами окружающих пейзажей. В минималистичном дизайне интерьеров сочетаются природная эстетика и городская элегантность. Это место, в котором царит душевное спокойствие, ощущение уюта и лёгкости. Ключевые особенности - Светлые просторные апартаменты в нейтральных тонах с отделкой натуральными материалами. Панорамные окна наполняют интерьеры солнечным светом, визуально расширяя пространство. - Резидентам доступен широкий спектр премиальных удобств: фитнес-центр, терраса для йоги, детская игровая площадка, сауна, несколько бассейнов, джакузи, кинотеатр, зона для барбекю, оливковый сад, коворкинг и др. - Для удобства жителей на территории комплекса установлены зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Расположение проекта рядом с шоссе Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность. Добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall можно за 10 минут, до Dubai Frame – за 11 минут, до Museum of the Future – за 15 минут. Район Palm Jumeirah находится в 25 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Al Habbai 3, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа2 км
Магазин550 м
Медицинский центр600 м
Метро1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей

Застройщик

Segrex Development

Segrex Development

Крупная перспективная компания, в портфеле которой 12 завершенных проектов. Надежный застройщик с 9 летним опытом работы в ОАЭ. С 1995 года является частью Segrex Family Holding, специализируясь на проектах строительства полного цикла.
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