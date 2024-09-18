Каталог
Olbia by Nshama

Rawda 2, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 54 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 254 564 $от 4 133 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
54 – 71
254 564 – 295 136
4 133 – 4 644
2 спальни
85 – 89
374 374 – 412 767
4 400 – 4 633
3 спальни
130 – 158
615 899 – 654 564
4 134 – 4 733
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Town Square. Современная архитектура жилого дома Olbia и изысканный дизайн интерьеров формируют здесь идеальное сочетание стиля и комфорта. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых бежевых тонах, встроенная техника немецких брендов, гардеробные, высокие потолки, продуманные открытые планировки, панорамное остекление, приватные балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, детская игровая площадка, зона барбекю, комната ухода за питомцами. - Инфраструктура сообщества включает: беговые и велосипедные дорожки, корты для баскетбола и падел-тенниса, футбольное поле, аттракционы для детей, парк для выгула собак, ветеринарная клиника, кафе, рестораны и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Qudra Road, которая соединяется с крупным шоссе Emirates Road. За 20 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и международного выставочного комплекса Expo 2020. Дорога до популярной локации Burj Al Arab займет 24 минуты, до торгового центра Dubai Mall – 29 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 28 минутах.

Локация

На карте
Rawda 2, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

