Olbia by Nshama

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Town Square. Современная архитектура жилого дома Olbia и изысканный дизайн интерьеров формируют здесь идеальное сочетание стиля и комфорта. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых бежевых тонах, встроенная техника немецких брендов, гардеробные, высокие потолки, продуманные открытые планировки, панорамное остекление, приватные балконы. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, детская игровая площадка, зона барбекю, комната ухода за питомцами. - Инфраструктура сообщества включает: беговые и велосипедные дорожки, корты для баскетбола и падел-тенниса, футбольное поле, аттракционы для детей, парк для выгула собак, ветеринарная клиника, кафе, рестораны и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на дорогу Al Qudra Road, которая соединяется с крупным шоссе Emirates Road. За 20 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и международного выставочного комплекса Expo 2020. Дорога до популярной локации Burj Al Arab займет 24 минуты, до торгового центра Dubai Mall – 29 минут. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 28 минутах.