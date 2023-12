Nobles Tower

На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг. Рядом находятся школа Hartland International School, супермаркеты Alrayhan Mini Mart, Royal Bay Minimart, Bestmart и New Way Grocery, торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates, рестораны The Host, Privilege и Piccolo Mondo Bay. За 10-25 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa и отель-паруса Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. В 10 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта RBC Tower. За 20 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

