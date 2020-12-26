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Nobles Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Nobles Residential Tower
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 77 м² до 156 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 487 000 AED
от 2 487 000 AED
от 21 768 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%124 350 AED
При оформлении договора
15%373050 AED
+
4%99480 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%497 400 AED
При передаче
10%248 700 AED
После передачи
50%1 243 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания107587 м²
Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2024
Старт продаж1 кв. 2020
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
ФасадНавесной фасад
Площадь участка3405 м²
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 487 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Море8 км

Описание

Современная башня в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города. Живите вблизи главных достопримечательностей Дубая, а также наслаждайтесь размеренным образом жизни и удобствами международного уровня не выходя из дома. Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Окна от пола до потолка пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.

На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг. Рядом находятся школа Hartland International School, супермаркеты Alrayhan Mini Mart, Royal Bay Minimart, Bestmart и New Way Grocery, торговые центры Dubai Mall и Mall of the Emirates, рестораны The Host, Privilege и Piccolo Mondo Bay. За 10-25 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa и отель-паруса Burj Al Arab. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. В 10 минутах ходьбы находится остановка общественного транспорта RBC Tower. За 20 минут можно добраться до международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
77 - 84
2 487 000 - 2 732 520
32 257 - 34 241
2 спальни
110 - 137
2 668 242 - 3 685 679
21 768 - 29 871
3 спальни
150 - 156
5 287 288 - 5 657 541
35 125 - 36 199

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Nobles Residential Tower

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