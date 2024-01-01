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MBL Signature by MAG

Al Saqran Tower, JLT Cluster R, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 50 м² до 155 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 171 329 AEDот 20 314 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.4 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
50 – 59
1 171 329 – 1 695 503
23 403 – 28 606
1 спальня
75 – 86
1 782 832 – 2 585 424
23 771 – 29 724
2 спальни
145 – 155
2 949 856 – 4 363 152
20 314 – 28 025
Брошюра проекта

Описание

Элитная жилая башня в Jumeirah Lake Towers. Современный дизайн и плавные линии жилого комплекса MBL Signature гармонично дополняют панораму Дубая. Каждая деталь роскошных интерьеров создана для вашей изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с яркими цветовыми акцентами, панорамными окнами и приватными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, infinity-бассейн, детская игровая площадка, зона барбекю, фуд-корт. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Zayed Road. Дорога до Dubai Marina и JBR займет 6 минут, до Palm Jumeirah 11 минут. Jebel Ali Racecourses находится в 12 минутах, Burj Al Arab – в 15 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут.

Локация

На карте
Al Saqran Tower, JLT Cluster R, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Море2 км
Средняя школа600 м
Магазин600 м
Медицинский центр500 м
Метро400 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
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