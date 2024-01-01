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Marquise Square Commercial

Marquise Square Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 1
Экстерьер
Застройщик
Seven Tides International
Площадь
от 74 м² до 84 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 2 798 888 AEDот 37 674 AED/м²

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2019
Количество корпусов1
Типы лотовМагазин
Стадии строительстваСуществующий

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
74
2 798 888
37 680
84
3 189 888
37 674

Описание

Престижные коммерческие помещения в районе Business Bay. В торговых помещениях Marquise Square Retail сочетаются стильная архитектура, современные удобства и стратегически выгодное расположение. Здесь вы найдете все необходимые условия для успеха и развития вашего дела. Преимущества расположения Торговые зоны находятся в здании жилого комплекса Marquise Square Tower. Проект имеет выезд на шоссе Marasi Drive, по которому за 6 минут можно добраться до таких ключевых локаций города как Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Palm Jumeira и Dubai Marina займет 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут пути.

Локация

На карте
Marquise Square Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
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