Marquise Square Commercial

Описание

Престижные коммерческие помещения в районе Business Bay. В торговых помещениях Marquise Square Retail сочетаются стильная архитектура, современные удобства и стратегически выгодное расположение. Здесь вы найдете все необходимые условия для успеха и развития вашего дела. Преимущества расположения Торговые зоны находятся в здании жилого комплекса Marquise Square Tower. Проект имеет выезд на шоссе Marasi Drive, по которому за 6 минут можно добраться до таких ключевых локаций города как Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Palm Jumeira и Dubai Marina займет 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут пути.