Marquise Square Commercial
Marquise Square Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
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ЗастройщикSeven Tides International
Площадьот 74 м² до 84 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена
от 2 798 888 AEDот 37 674 AED/м²
О проекте
Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2019
Количество корпусов1
Типы лотовМагазин
Стадии строительстваСуществующий
Продажа
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
74
2 798 888
37 680
84
3 189 888
37 674
Описание
Престижные коммерческие помещения в районе Business Bay. В торговых помещениях Marquise Square Retail сочетаются стильная архитектура, современные удобства и стратегически выгодное расположение. Здесь вы найдете все необходимые условия для успеха и развития вашего дела. Преимущества расположения Торговые зоны находятся в здании жилого комплекса Marquise Square Tower. Проект имеет выезд на шоссе Marasi Drive, по которому за 6 минут можно добраться до таких ключевых локаций города как Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Palm Jumeira и Dubai Marina займет 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут пути.
Marquise Square Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Район Даунтаун ДубайДубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.