Описание

Проект необычной архитектуры в форме буквы "S" отличается продуманностью деталей и изысканностью отделки. Экстерьеры и интерьеры выдержаны в едином элегантном стиле, что создает целостный облик здания. Жилой комплекс строится с учетом заботы об окружающей среде и здоровом образе жизни своих резидентов, поэтому Marquis Insignia обеспечит не только эстетическое удовольствие, но также высокий уровень комфорта и безопасности. На территории созданы все условия для разнообразного отдыха и безмятежного наслаждения жизнью. Ключевые особенности – Внимание уделено каждому элементу жилых пространств: просторные планировки с 3-метровыми потолками, эргономично организованные системы хранения, мягкое освещение с индивидуальной регулировкой. – Отделка апартаментов выполнена в соответствии со всеми канонами дизайна интерьера: зонирование цветом, акцентирование контрастными текстурами и декоративными панелями. – Комплекс оснащен передовыми удобствами: видовой infinity-бассейн, детский бассейн, плавучие подиумы для йоги и медитации, сауна, тренажерные залы, приватный кинотеатр, комнаты для настольных и видеоигр, детская площадка, зеленый парк с прогулочными и беговыми дорожками, зоны для отдыха и барбекю. – Жителям доступны услуги консьерж-сервиса, клининг автомобилей, занятия с личным инструктором в тренажерном зале и чуткий присмотр за детьми в бассейне и на игровых площадках от квалифицированного персонала. Инфраструктура района Marquis Insignia расположен в экологичном районе Arjan, который входит в состав более крупного сообщества Dubailand. В первую очередь комьюнити нацелено на молодые семьи, поэтому здесь построен торговый центр My City Centre Al Barsha и различные магазины, детские сады и международные школы Highgate, Australian, Nord Anglia, медицинские клиники, кафе и рестораны. В этом районе находятся уникальные парковые комплексы Butterfly Garden и Miracle Garden, а также поле для гольфа и автодром. Транспортная доступность Выезд на крупные автострады Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road позволит быстро добраться до всех главных локаций города. Доехать до ярмарки Global Village и крупного торгового центра Mall of the Emirates на автомобиле можно за 15 минут. Знаменитые небоскребы Burj Al Arab и Burj Khalifa находятся в 20 минутах от комплекса. Дорога до Dubai International Airport займет примерно 25 минут.