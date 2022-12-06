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Marquis Insignia

Miraclz by Danube, Arjan, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 15
Визуализация
ЗастройщикMarquis Developer
Площадьот 75 м² до 195 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 100 000 AED
от 1 100 000 AED
от 11 795 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%220 000 AED
При оформлении договора
4%44000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%440 000 AED
При передаче
40%440 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 100 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
75 - 75
1 100 000 - 1 100 000
14 667 - 14 667
2 спальни
111 - 111
1 830 000 - 1 830 000
16 486 - 16 486
3 спальни
195 - 195
2 300 000 - 2 300 000
11 795 - 11 795

Описание

Проект необычной архитектуры в форме буквы "S" отличается продуманностью деталей и изысканностью отделки. Экстерьеры и интерьеры выдержаны в едином элегантном стиле, что создает целостный облик здания. Жилой комплекс строится с учетом заботы об окружающей среде и здоровом образе жизни своих резидентов, поэтому Marquis Insignia обеспечит не только эстетическое удовольствие, но также высокий уровень комфорта и безопасности. На территории созданы все условия для разнообразного отдыха и безмятежного наслаждения жизнью. Ключевые особенности – Внимание уделено каждому элементу жилых пространств: просторные планировки с 3-метровыми потолками, эргономично организованные системы хранения, мягкое освещение с индивидуальной регулировкой. – Отделка апартаментов выполнена в соответствии со всеми канонами дизайна интерьера: зонирование цветом, акцентирование контрастными текстурами и декоративными панелями. – Комплекс оснащен передовыми удобствами: видовой infinity-бассейн, детский бассейн, плавучие подиумы для йоги и медитации, сауна, тренажерные залы, приватный кинотеатр, комнаты для настольных и видеоигр, детская площадка, зеленый парк с прогулочными и беговыми дорожками, зоны для отдыха и барбекю. – Жителям доступны услуги консьерж-сервиса, клининг автомобилей, занятия с личным инструктором в тренажерном зале и чуткий присмотр за детьми в бассейне и на игровых площадках от квалифицированного персонала. Инфраструктура района Marquis Insignia расположен в экологичном районе Arjan, который входит в состав более крупного сообщества Dubailand. В первую очередь комьюнити нацелено на молодые семьи, поэтому здесь построен торговый центр My City Centre Al Barsha и различные магазины, детские сады и международные школы Highgate, Australian, Nord Anglia, медицинские клиники, кафе и рестораны. В этом районе находятся уникальные парковые комплексы Butterfly Garden и Miracle Garden, а также поле для гольфа и автодром. Транспортная доступность Выезд на крупные автострады Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road позволит быстро добраться до всех главных локаций города. Доехать до ярмарки Global Village и крупного торгового центра Mall of the Emirates на автомобиле можно за 15 минут. Знаменитые небоскребы Burj Al Arab и Burj Khalifa находятся в 20 минутах от комплекса. Дорога до Dubai International Airport займет примерно 25 минут.

Инфраструктура

Miraclz by Danube, Arjan, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Кинотеатр
  • Терраса