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Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe

Marbella, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 35 м² до 44 м²
Количество спален1
Стартовая цена2 329 931 AED
от 2 329 931 AED
от 65 101 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%465986 AED
+
4%93197 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 397 959 AED
При передаче
20%465 986 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты с сервисным обслуживанием
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 329 931 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Море100 м

Описание

Изысканный бутик-отель, стилизованный в духе аутентичного испанского города Марбелья, переносит средиземноморский шарм на побережье Персидского залива. Расположенный на первой береговой линии уникального насыпного острова The Heart of Europe, новый проект дарит возможность наслаждаться исключительным пляжным отдыхом с 5-звездочным отельным сервисом в непосредственной близости от динамичного мегаполиса Дубая.

Ключевые особенности комплекса Marbella by Heart of Europe предлагает окунуться в атмосферу умиротворения и релакса: spa-центры, термальные ванны, живописные пляжи, ухоженные парки и знаменитая “дождевая улица” с управляемым климатом не оставят гостей равнодушными. Видовые рестораны с морскими панорамами порадуют испанской кухней и утонченными винами. Любители активного отдыха оценят дайвинг в коралловых рифах и другие водные виды спорта. Апартаменты с качественной отделкой Просторные гостиничные апартаменты выполнены в гламурном испанском стиле с яркими акцентами в интерьере. Потолки имеют необычную сводчатую форму и создают особую атмосферу. Панорамные окна открывают вид на безграничное море и восхитительные закаты, либо на зеленые скверы и “дождевую улицу”. Выгодные инвестиции Гарантированные выплаты (Return of Investment, ROI) от застройщика: 8,33% в течение 12 лет после 100% оплаты стоимости объекта. Через 12 лет возможен выкуп объекта застройщиком по двойной цене. Уточняйте условия у менеджеров. Транспортная доступность Гостиничный комплекс расположен на искусственном острове в архипелаге World Islands. Добраться до материка можно за 15 мин на скоростных катерах. Дорога от пристани в районе Джумейра до центрального района Даунтаун и международного аэропорта Дубая займет еще 20-25 мин.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 - 44
2 329 931 - 3 173 794
65 101 - 71 773

Инфраструктура

Marbella, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates