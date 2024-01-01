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ГлавнаяЖилые комплексыLIV Maritime

LIV Maritime

WS06, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
LIV Real Estate Development
Площадь
от 63 м² до 345 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 499 548 AEDот 20 855 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При передаче
55%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
63 – 85
1 499 548 – 2 449 548
23 701 – 28 506
2 спальни
93 – 135
2 549 548 – 3 749 548
27 306 – 27 682
3 спальни
182 – 345
4 799 548 – 7 199 548
20 855 – 26 318
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая башня на берегу Персидского залива в Dubai Maritime City. Стеклянный фасад клубного дома LIV Maritime подчеркивает современный дизайн здания. Изысканные интерьеры и детально продуманные планировки создают атмосферу умиротворения и вдохновения. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. Панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, корт для падел-тенниса, поле для мини-гольфа, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, детская игровая площадка, сауна, джакузи, зона барбекю, комната для переговоров и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Rashid Road. Дорога до Rashid Yachts & Marina займет 5 минут, до Pearl Jumeirah – 7 минут, до Dubai International Financial Center – 15 минут. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall составит 18 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
WS06, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
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Транспортная доступность

Море50 м
Магазин280 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Падел-теннис
  • Набережная
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