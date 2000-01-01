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ГлавнаяЖилые комплексыLegado by Prescott

Legado by Prescott

2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prescott Real Estate
Площадь
от 33 м² до 144 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 650 000 AEDот 11 857 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
После передачи
30%
Период рассрочки
36 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность34
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33 – 36
650 000 – 743 000
19 146 – 20 097
1 спальня
53 – 74
950 000 – 1 148 000
15 391 – 17 810
2 спальни
143 – 144
1 700 000 – 1 879 000
11 857 – 13 005
3 спальни
144
1 850 000 – 1 890 000
12 807 – 13 084

Описание

Изысканный апарт-комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом Legado предлагает стильные интерьеры и функциональные планировки, а стеклянный фасад обеспечивает естественное освещение жилых помещений. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы, не отказываясь от преимуществ городской жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой натуральными материалами в светлых тонах, с высокими потолками, панорамными окнами, просторными балконами и системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, настольные футбол и теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, библиотека, кинотеатр, коворкинг. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – динамично развивающееся комьюнити Дубая. Резидентов привлекает удобное расположение, высокий уровень безопасности, ухоженные парки и вся необходимая для проживания инфраструктура: магазины, аптеки, развлекательные и торговые центры, рестораны. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Circle Mall займет 10 минут, до Global Village, Dubai Marina, Burj Khalifa и Jumeirah Beach – 20 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.

Инфраструктура

На карте
2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
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