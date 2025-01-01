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Prescott Development

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Prescott Development

Prescott Development

Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на строительстве коммерческих и жилых объектов премиум-класса, отличающихся роскошью и изысканным стилем. С момента своего создания организация стремится превзойти ожидания клиентов, разрабатывая здания высочайшего качества и внедряя современные методы строительства. 


Преимущества Prescott Real Estate:

- превосходные локации

- экологичный подход

- передовые технологии

- безупречный дизайн


Девелопер Prescott Real Estate стремится проектировать роскошные и элитные жилые проекты, уделяя первостепенное внимание экологической устойчивости.

3 предложения
Fairway Residences by Prescott
Fairway Residences by Prescott
Lime Light Twin Tower, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикPrescott Development
Площадьот 124 м² до 207 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 124 м²от 1 470 000 AED
от 1 470 000 AEDот 8 917 AED/м²
Legado by Prescott
Legado by Prescott
2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикPrescott Development
Площадьот 33 м² до 383 м²
Первый взнос20%
Студияот 33 м²от 650 000 AED
2 спальниот 138 м²от 1 928 000 AED
3 спальниот 143 м²от 1 850 000 AED
4 спальниот 383 м²от 3 400 000 AED
от 650 000 AEDот 8 864 AED/м²
Verano by Prescott
Verano by Prescott
Taaleem Residences, Al Hebiah 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикPrescott Development
Площадьот 38 м² до 173 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 650 000 AED
1 спальняот 62 м²от 960 000 AED
2 спальниот 92 м²от 1 450 000 AED
3 спальниот 173 м²от 2 400 000 AED
от 650 000 AEDот 13 803 AED/м²
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