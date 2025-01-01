Prescott Development

Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикPrescott Development
Площадьот 124 м² до 207 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 124 м²от 1 470 000 AED
Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на строительстве коммерческих и жилых объектов премиум-класса, отличающихся роскошью и изысканным стилем. С момента своего создания организация стремится превзойти ожидания клиентов, разрабатывая здания высочайшего качества и внедряя современные методы строительства.
Преимущества Prescott Real Estate:
- превосходные локации
- экологичный подход
- передовые технологии
- безупречный дизайн
Девелопер Prescott Real Estate стремится проектировать роскошные и элитные жилые проекты, уделяя первостепенное внимание экологической устойчивости.