THE CADEN by PRESCOTT

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Prescott Development
Площадь
от 72 м² до 197 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 497 481 $от 6 117 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Старт продаж1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 79
497 481 – 532 879
6 731 – 6 836
3 спальни
188 – 197
1 154 799 – 1 296 392
6 117 – 6 548
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантная высотная резиденция The Caden в перспективном районе Meydan Horizon, который входит в состав Mohammed Bin Rashid City. Проект предлагает баланс между динамичной энергией мегаполиса и спокойной жизнью в окружении природы и лагун. Ключевые особенности – Просторные современные планировки, панорамное остекление. – Возможность приобрести апартаменты с меблировкой, подобранной под предпочтения владельца. – Многоуровневый оздоровительный комплекс с infinity-бассейном, джакузи, инновационными тренажерными залами и спа. – Зоны для отдыха и работы: коворкинг, кинозал, лаунжи и клубный дом. – Здание оснащено интеллектуальным управлением. Преимущества расположения Главным преимуществом расположения является близость к ключевым точкам Дубая. Дорога до Downtown Dubai и DIFC занимает 10 минут, до района Business Bay и Dubai Water Canal – 15 минут. За 20 минут можно добраться до Dubai Design District. Dubai International Airport (DXB) расположен в 15-20 минутах езды.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа9 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги

Застройщик

Prescott Development

Prescott Development

Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на строительстве коммерческих и жилых объектов премиум-класса, отличающихся роскошью и изысканным стилем. С момента своего создания организация стремится превзойти ожидания клиентов, разрабатывая здания высочайшего качества и внедряя современные методы строительства.
Подробнее
