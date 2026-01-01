Legado by Prescott

Описание

Изысканный апарт-комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом Legado предлагает стильные интерьеры и функциональные планировки, а стеклянный фасад обеспечивает естественное освещение жилых помещений. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы, не отказываясь от преимуществ городской жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой натуральными материалами в светлых тонах, с высокими потолками, панорамными окнами, просторными балконами и системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, настольные футбол и теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, библиотека, кинотеатр, коворкинг. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – динамично развивающееся комьюнити Дубая. Резидентов привлекает удобное расположение, высокий уровень безопасности, ухоженные парки и вся необходимая для проживания инфраструктура: магазины, аптеки, развлекательные и торговые центры, рестораны. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Circle Mall займет 10 минут, до Global Village, Dubai Marina, Burj Khalifa и Jumeirah Beach – 20 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.