Legado by Prescott

2/3, Mayar Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Застройщик
Prescott Development
Площадь
от 34 м² до 143 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 196 052 $от 3 435 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34 – 35
196 052
5 557 – 5 614
2 спальни
138 – 143
476 514 – 515 997
3 435 – 3 599
Брошюра проекта

Описание

Изысканный апарт-комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом Legado предлагает стильные интерьеры и функциональные планировки, а стеклянный фасад обеспечивает естественное освещение жилых помещений. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы, не отказываясь от преимуществ городской жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой натуральными материалами в светлых тонах, с высокими потолками, панорамными окнами, просторными балконами и системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, настольные футбол и теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, библиотека, кинотеатр, коворкинг. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – динамично развивающееся комьюнити Дубая. Резидентов привлекает удобное расположение, высокий уровень безопасности, ухоженные парки и вся необходимая для проживания инфраструктура: магазины, аптеки, развлекательные и торговые центры, рестораны. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из самых крупных автомагистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Circle Mall займет 10 минут, до Global Village, Dubai Marina, Burj Khalifa и Jumeirah Beach – 20 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Prescott Development

Компания, основанная в 2006 году и специализирующаяся на строительстве коммерческих и жилых объектов премиум-класса, отличающихся роскошью и изысканным стилем. С момента своего создания организация стремится превзойти ожидания клиентов, разрабатывая здания высочайшего качества и внедряя современные методы строительства.
Подробнее
