Keturah Ardh by MAG

Описание

Оазис спокойствия в окружении зеленых садов. Keturah Ardh Townhouses — уникальное эколого-ориентированное комьюнити на юге Дубая. Комплекс отличается гармоничной атмосферой для жизни и отдыха, аутентичным арабским минимализмом и wellness-средой. Ключевые особенности — Таунхаусы с премиальной отделкой из натуральных материалов в светлой природной палитре, с биофильным дизайном, большими окнами, просторными планировками, полностью оборудованными кухнями и технологией «Умный дом». — Инфраструктура включает семейные и раздельные бассейны, сауну, spa-центр, студии йоги и пилатеса, тренажерный зал, беговые и велосипедные дорожки, корты для падела и тенниса, лаунжи, коворкинги, игровые комнаты с VR, рестораны, соковые бары, бутики, парки и детские площадки. — На территории сообщества: клиника, пешеходные аллеи, приватная парковка и зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Проект находится в районе Al Rowaiyah First District рядом с Dubai Silicon Oasis и Academic City, с удобным выездом на Emirates Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Academic City, Al Nakheel Park, Dubai Outlet Mall, Dubai Silicon Oasis, IMG Worlds of Adventure и Dubai Safari Park займет 5-10 минут. Дорога до Global Village, Dubai Festival City и Dubai Hills Mall продлится 15-20 минут. Dubai International Airport расположен в 21 минуте на транспорте.