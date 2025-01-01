Каталог
Keturah Ardh by MAG

Al Rowaiyah First, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 859 м² до 2879 м²
Количество спален
5
Стартовая цена
от 1 667 617 $от 1 584 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
80%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
5 спален
859 – 2879
1 667 617 – 4 562 328
1 584 – 1 940
Брошюра проекта

Описание

Оазис спокойствия в окружении зеленых садов. Keturah Ardh Townhouses — уникальное эколого-ориентированное комьюнити на юге Дубая. Комплекс отличается гармоничной атмосферой для жизни и отдыха, аутентичным арабским минимализмом и wellness-средой. Ключевые особенности — Таунхаусы с премиальной отделкой из натуральных материалов в светлой природной палитре, с биофильным дизайном, большими окнами, просторными планировками, полностью оборудованными кухнями и технологией «Умный дом». — Инфраструктура включает семейные и раздельные бассейны, сауну, spa-центр, студии йоги и пилатеса, тренажерный зал, беговые и велосипедные дорожки, корты для падела и тенниса, лаунжи, коворкинги, игровые комнаты с VR, рестораны, соковые бары, бутики, парки и детские площадки. — На территории сообщества: клиника, пешеходные аллеи, приватная парковка и зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Проект находится в районе Al Rowaiyah First District рядом с Dubai Silicon Oasis и Academic City, с удобным выездом на Emirates Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Academic City, Al Nakheel Park, Dubai Outlet Mall, Dubai Silicon Oasis, IMG Worlds of Adventure и Dubai Safari Park займет 5-10 минут. Дорога до Global Village, Dubai Festival City и Dubai Hills Mall продлится 15-20 минут. Dubai International Airport расположен в 21 минуте на транспорте.

Локация

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
