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ГлавнаяЖилые комплексыIGO Society House by Devmark

IGO Society House by Devmark

1, Umniyati Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 35 м² до 1392 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 421 746 AEDот 25 627 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
30%
До завершения строительства
30%
При передаче
10%
После передачи
30%
Возможность Post Handover
Доступно
Налог
4%
  1. При бронировании
    30%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35
1 421 746
40 593
1 спальня
66 – 92
2 156 424 – 2 452 620
26 506 – 32 328
2 спальни
108
3 929 998
36 138
3 спальни
250
6 418 402
25 627

Описание

Роскошная жилая башня в районе Downtown с 360-градусными видами на Burj Khalifa и Business Bay. IGO Society House — клубный дом для единомышленников, стремящихся к успеху и высокому уровню жизни в самом сердце Дубая. Уникальная архитектура, сервис мирового класса и продуманность в мелочах станут идеальным решением даже для самого взыскательного резидента. Ключевые особенности — Современный и изысканный дизайн с использованием мрамора, латуни и золота в отделке. Богатые текстуры переплетаются со смелыми узорами, придавая пространству особую атмосферу. — Экстерьер украшен четырьмя вертикальными садами, создавая настоящий оазис в городской среде. — Полностью меблированные и укомплектованные лоты с открытыми планировками и приватными террасами. — На территории комплекса представлено все необходимое для отдыха и развлечений: фитнес-зал, симулятор гольфа, кроссфит-студия, частный кинотеатр, лаунж-зона, 25-метровый бассейн, падел-корт, meeting-румы, коворкинг и детская игровая площадка. Инфраструктура района Downtown — знаменитый район Дубая, являющимся центром как для туризма, так и для бизнеса. Развитая транспортная сеть, высокий уровень безопасности и вневременные точки интереса привлекают в этот район все новых резидентов и гостей. В шаговой доступности школы и сады Al Safa High School, Jumeirah International Nurseries, госпиталь Zabeel Health Center, торговый центр Dubai Mall. В 5-10 минутах от жилого комплекса расположены мировые достопримечательности: Burj Khalifa, фонтаны Дубая, Dubai Opera. Особенности расположения Благодаря расположению в центре Дубая и выездам на автомагистрали Sheikh Zayed Rd и Ras Al Khor Rd дорога до ключевых районов города займет не более 10-25 минут. Путь до продлится Business Bay — 5 минут, до The Palm Jumeirah и Dubai Marina — 20-25 минут. Доехать до Dubai International Airport получится за 18 минут.

Инфраструктура

На карте
1, Umniyati Street, Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Дополнительно
  • Открытый балкон
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