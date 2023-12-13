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Iconic Tower by Mered

Staybridge Suites Dubai Internet City, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикMered Group
Площадьот 80 м² до 220 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 555 477 AED
от 2 555 477 AED
от 31 785 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%127 774 AED
При оформлении договора
20%511095 AED
+
4%102219 AED
До даты ввода в эксплуатацию
25%638 869 AED
При передаче
50%1 277 738 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность66
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 555 477 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа850 м
Магазин4 км
Медицинский центр3 км
Метро250 м

Описание

Самая высокая жилая башня на территории технологического парка Dubai Internet City – воплощение сути современной динамичной жизни. Идеальное место, сочетающее в себе комфортные жилые пространства, впечатляющие виды на Palm Jumeirah, качественное обслуживание и удобное местоположение.

В комплексе представлены просторные апартаменты с 1-3 спальнями с изысканным дизайном от итальянского дома Pininfarina, дизайнера автомобилей Ferrari. В отделке использованы мрамор и натуральное дерево. Встроенные кухни оборудованы премиальной техникой Miele. На нашей платформе открыт эксклюзивный доступ к покупке апартаментов на 2 самых привлекательных этажах башни. Жилой комплекс предлагает резидентам все необходимые удобства для идеального досуга и отдыха: открытые террасы, бассейн с видом на море, лаундж зоны и зоны для барбекю, джакузи, просторный тренажерный зал, пространство для занятий йогой, сауну и частный кинотеатр. На территории также предусмотрены детская игровая площадка, ресторан, бар и кафе. Жилой комплекс удобно расположен рядом с престижными школами The International School of Choueifat и Regent International School, детскими садами и медицинскими учреждениями. В окрестностях комплекса находятся лучшие пляжи Дубая - Al Sufouh Beach и Kite Beach. В шаговой доступности находится художественная галерея The Red Gallery и торговый центр Ibn Battuta Mall. Престижный район для жизни Район Dubai Internet City – известный технологический парк и свободная экономическая зона Дубая. Рядом с комплексом расположен Dubai Knowledge Park - уникальный учебный центр, объединяющий лучшие образовательные и профессиональные программы в области консалтинга, управления человеческими ресурсами, личностного развития и обучения. Поблизости находятся парки, рестораны, кафе. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи от крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по всему эмирату на автомобиле. Дорога до Dubai Mall, Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет всего 10 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport и Международного аэропорта Дубая жители смогут доехать за 30 минут. Рядом находятся автобусная остановка и станция метро. Надежный застройщик Mered Group — известный международный застройщик со штаб-квартирой в Дубае. Является подразделением крупного холдинга Pioneer, реализовавшего большое количество проектов в США, России и Европе. Основная специализация компании - проектирование и разработка инновационных элитных объектов недвижимости.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
80 - 110
2 555 477 - 4 518 030
31 785 - 40 961
2 спальни
118 - 220
4 236 025 - 9 428 737
35 747 - 42 858
3 спальни
214 - 214
10 327 544 - 10 327 544
48 237 - 48 237

Инфраструктура

Staybridge Suites Dubai Internet City, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Новости о проекте

  1. Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)
    Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)13.12.2023
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