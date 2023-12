Iconic Tower by Mered

В комплексе представлены просторные апартаменты с 1-3 спальнями с изысканным дизайном от итальянского дома Pininfarina, дизайнера автомобилей Ferrari. В отделке использованы мрамор и натуральное дерево. Встроенные кухни оборудованы премиальной техникой Miele. На нашей платформе открыт эксклюзивный доступ к покупке апартаментов на 2 самых привлекательных этажах башни. Жилой комплекс предлагает резидентам все необходимые удобства для идеального досуга и отдыха: открытые террасы, бассейн с видом на море, лаундж зоны и зоны для барбекю, джакузи, просторный тренажерный зал, пространство для занятий йогой, сауну и частный кинотеатр. На территории также предусмотрены детская игровая площадка, ресторан, бар и кафе. Жилой комплекс удобно расположен рядом с престижными школами The International School of Choueifat и Regent International School, детскими садами и медицинскими учреждениями. В окрестностях комплекса находятся лучшие пляжи Дубая - Al Sufouh Beach и Kite Beach. В шаговой доступности находится художественная галерея The Red Gallery и торговый центр Ibn Battuta Mall. Престижный район для жизни Район Dubai Internet City – известный технологический парк и свободная экономическая зона Дубая. Рядом с комплексом расположен Dubai Knowledge Park - уникальный учебный центр, объединяющий лучшие образовательные и профессиональные программы в области консалтинга, управления человеческими ресурсами, личностного развития и обучения. Поблизости находятся парки, рестораны, кафе. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи от крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро передвигаться по всему эмирату на автомобиле. Дорога до Dubai Mall, Palm Jumeirah и Burj Al Arab займет всего 10 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport и Международного аэропорта Дубая жители смогут доехать за 30 минут. Рядом находятся автобусная остановка и станция метро. Надежный застройщик Mered Group — известный международный застройщик со штаб-квартирой в Дубае. Является подразделением крупного холдинга Pioneer, реализовавшего большое количество проектов в США, России и Европе. Основная специализация компании - проектирование и разработка инновационных элитных объектов недвижимости.

