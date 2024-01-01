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ГлавнаяЖилые комплексыHotel London by The Heart of Europe

Hotel London by The Heart of Europe

Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 56 м² до 60 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 2 792 793 AEDот 49 729 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
56 – 60
2 792 793 – 3 001 656
49 729
Брошюра проекта

Описание

Роскошный отель на «европейском» острове архипелага The World Islands. Великолепная викторианская архитектура и изысканное английское гостеприимство гостиничного комплекса Hotel London сочетаются с футуристическим обликом Дубая, создавая неповторимую атмосферу элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные юниты в пастельных тонах с панорамными окнами, балконами и встроенными системами хранения. Все номера оформлены в стиле популярных лондонских районов — Ноттинг-Хилл, Кенсингтон, Мейфер, Вестминстер. - Резидентам доступны: infinity-бассейн на крыше, средиземноморский сад, брендовые магазины, рестораны с традиционными британскими блюдами, английский паб, тематический бар «Смешать, но не взбалтывать» по мотивам фильмов о Джеймсе Бонде, большой бальный зал и др. - Уникальные инсталляции на территории отеля в точности воссоздают атмосферу британской столицы посреди Персидского залива. Гости смогут испытать необычный опыт, наслаждаясь прогулками по романтичной улице Raining Street под знаменитым лондонским дождем и площади Snow Plaza, над которой весь год кружат снежинки. Преимущества расположения Между островами и материковой частью страны действует паромное сообщение. Поездка займет 15 минут. Путь до Jumeirah Mosque составит 25 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная
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