Описание

Эксклюзивный жилой комплекс представляет собой олицетворение комфорта, роскоши и современного образа жизни. Расположенный в элитном районе Discovery Gardens, Al Furjan Community, Floarea Vista by Mashriq Elite предлагает студии и квартиры с одной и двумя спальнями, дополненные тщательно продуманными общественными пространствами на первом этаже и крыше. Это идеальное место для тех, кто хочет сочетать динамичный ритм Дубая и спокойствие домашнего уюта. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с кухней, оборудованной бытовой техникой премиум-класса. Каждая квартира проектируется с использованием технологий «умного дома», предоставляя простоту использования и новый уровень удобства. — Функциональный европейский дизайн пронизывает Floarea Vista в мелочах, начиная с вестибюля и заканчивая изысканными решениями в квартирах: итальянская плитка, высококачественная фурнитура, стеклянные и консольные шкафы, просторный балкон. — Панорамные окна наполняют комнаты солнечным светом и создают атмосферу простора и свободы. — Доступ к развлечениям на крыше и первом этаже: бассейны, спортивные и игровые зоны, площадки для медитации и бега. Дзен-сад под открытым небом для вдохновения и расслабления. Уголок для настольных игр и тихая библиотека, где можно окунуться в мир книг и насладиться моментами покоя. — Специальная парковочная система с датчиками считывания номерных знаков обеспечивает безопасность владельцев автомобилей. Для зарядки электромобилей проектируется отдельная станция. Инфраструктура района Floarea Vista строится в тихом и спокойном Discovery Gardens, который наполнен общими зонами для досуга и необходимыми организациями в непосредственной близости. На территории района и прилегающих к нему зонах находятся: детские сады и школы — Learn and Fun Nursery, Arcadia Global School, Dubai British School, медицинские учреждения — NMC Royal Hospital, университеты и колледжи — American University Dubai, торговый центр Ibn Battuta Mall, . Для активного образа жизни предлагаются развлекательные объекты мирового класса: парки, детские игровые и спортивные площадки. Преимущества расположения Благодаря близости к станциям метро The Gardens и Discovery Gardens легко добраться до основных районов Дубая: Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai и Bur Dubai. Автомагистрали Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Muhammad Bin Zayed Road также обеспечивают удобное сообщение. Поездка до Dubai Marina займет 15 минут, до аэропорта Al Maktoum — 25 минут. Побережье и пляж расположены в 20 минутах от Discovery Gardens.