Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Floarea Vista by Mashriq Elite

Floarea Vista by Mashriq Elite

Al Madar Building, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Mashriq Elite Development
Площадь
от 71 м² до 173 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 955 000 AEDот 8 022 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%191 000 AED
При оформлении договора
4%38200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%382 000 AED
При передаче
40%382 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
71 - 137
955 000 - 1 100 000
8 022 - 13 385
2 спальни
107 - 173
1 400 000 - 1 650 000
9 503 - 13 070

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс представляет собой олицетворение комфорта, роскоши и современного образа жизни. Расположенный в элитном районе Discovery Gardens, Al Furjan Community, Floarea Vista by Mashriq Elite предлагает студии и квартиры с одной и двумя спальнями, дополненные тщательно продуманными общественными пространствами на первом этаже и крыше. Это идеальное место для тех, кто хочет сочетать динамичный ритм Дубая и спокойствие домашнего уюта. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с кухней, оборудованной бытовой техникой премиум-класса. Каждая квартира проектируется с использованием технологий «умного дома», предоставляя простоту использования и новый уровень удобства. — Функциональный европейский дизайн пронизывает Floarea Vista в мелочах, начиная с вестибюля и заканчивая изысканными решениями в квартирах: итальянская плитка, высококачественная фурнитура, стеклянные и консольные шкафы, просторный балкон. — Панорамные окна наполняют комнаты солнечным светом и создают атмосферу простора и свободы. — Доступ к развлечениям на крыше и первом этаже: бассейны, спортивные и игровые зоны, площадки для медитации и бега. Дзен-сад под открытым небом для вдохновения и расслабления. Уголок для настольных игр и тихая библиотека, где можно окунуться в мир книг и насладиться моментами покоя. — Специальная парковочная система с датчиками считывания номерных знаков обеспечивает безопасность владельцев автомобилей. Для зарядки электромобилей проектируется отдельная станция. Инфраструктура района Floarea Vista строится в тихом и спокойном Discovery Gardens, который наполнен общими зонами для досуга и необходимыми организациями в непосредственной близости. На территории района и прилегающих к нему зонах находятся: детские сады и школы — Learn and Fun Nursery, Arcadia Global School, Dubai British School, медицинские учреждения — NMC Royal Hospital, университеты и колледжи — American University Dubai, торговый центр Ibn Battuta Mall, . Для активного образа жизни предлагаются развлекательные объекты мирового класса: парки, детские игровые и спортивные площадки. Преимущества расположения Благодаря близости к станциям метро The Gardens и Discovery Gardens легко добраться до основных районов Дубая: Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai и Bur Dubai. Автомагистрали Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Muhammad Bin Zayed Road также обеспечивают удобное сообщение. Поездка до Dubai Marina займет 15 минут, до аэропорта Al Maktoum — 25 минут. Побережье и пляж расположены в 20 минутах от Discovery Gardens.

Инфраструктура

На карте
Al Madar Building, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море8 км
Средняя школа2 км
Магазин4 км
Медицинский центр8 км
Метро650 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Открытый балкон