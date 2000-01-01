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ГлавнаяЖилые комплексыFairway Residences by Prescott

Fairway Residences by Prescott

Lime Light Twin Tower, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Prescott Real Estate
Площадь
от 43 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 590 000 AEDот 11 143 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
43
590 000 – 655 000
13 526 – 15 016
1 спальня
80
970 000 – 1 085 000
12 072 – 13 400
2 спальни
123 – 128
1 380 000 – 1 660 000
11 143 – 12 927

Описание

Роскошная жизнь в гармонии с природой в Dubai Sports City. Современный дизайн жилого комплекса Fairway Residences идеально вписывается в окружающую природу и подчеркивает красоту местности. Здесь создан великолепный баланс между тихой, уединенной атмосферой и превосходными удобствами для комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах, панорамными окнами и встроенной техникой. Некоторые лоты меблированы и оснащены системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал на крыше, беговые дорожки, зал для медитаций и занятий йогой, коворкинг-зона, infinity-бассейн, игровая площадка, детский бассейн, зона барбекю, кинотеатр. Инфраструктура района Dubai Sports City – это динамично развивающийся современный район Дубая. Комьюнити ориентировано на любителей спорта и активного образа жизни. Резидентам доступны стадион Dubai International Cricket Stadium, где проходят крупные матчи по крикету и профессиональное гольф-поле. Также в пределах 7-10 минут можно добраться до школ Renaissance School, The Wonder Years Nursery, Victory Height Foundation Stage, до медицинских центров Aster Clinic Sports City, Eupepsia Medical Clinic, HMC Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей города Sheikh Mohammed bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки Дубая. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 20 минут, до Jumeirah Beach – 25 минут, до Burj Khalifa Downtown – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути, Dubai International Airport – в 25 минутах.

Инфраструктура

На карте
Lime Light Twin Tower, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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