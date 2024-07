Fairway Residences by Prescott

Описание

Роскошная жизнь в гармонии с природой в Dubai Sports City. Современный дизайн жилого комплекса Fairway Residences идеально вписывается в окружающую природу и подчеркивает красоту местности. Здесь создан великолепный баланс между тихой, уединенной атмосферой и превосходными удобствами для комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах, панорамными окнами и встроенной техникой. Некоторые лоты меблированы и оснащены системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал на крыше, беговые дорожки, зал для медитаций и занятий йогой, коворкинг-зона, infinity-бассейн, игровая площадка, детский бассейн, зона барбекю, кинотеатр. Инфраструктура района Dubai Sports City – это динамично развивающийся современный район Дубая. Комьюнити ориентировано на любителей спорта и активного образа жизни. Резидентам доступны стадион Dubai International Cricket Stadium, где проходят крупные матчи по крикету и профессиональное гольф-поле. Также в пределах 7-10 минут можно добраться до школ Renaissance School, The Wonder Years Nursery, Victory Height Foundation Stage, до медицинских центров Aster Clinic Sports City, Eupepsia Medical Clinic, HMC Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей города Sheikh Mohammed bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки Дубая. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 20 минут, до Jumeirah Beach – 25 минут, до Burj Khalifa Downtown – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути, Dubai International Airport – в 25 минутах.