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ESSENL1FE by Object1

B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 40 м² до 163 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 745 308 AEDот 14 833 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
5%
После передачи
35%
Период рассрочки
7 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность31
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 – 45
745 308 – 893 638
18 407 – 19 710
1 спальня
73 – 143
1 174 884 – 2 199 534
15 371 – 15 939
2 спальни
114 – 126
1 705 688 – 2 036 431
14 833 – 16 060
3 спальни
163
2 629 814
16 060
Брошюра проекта

Описание

Премиальный клубный дом в Jumeirah Village Triangle. Современная архитектура жилого комплекса ESSENL1FE, изысканные интерьеры и продуманные планировки создают атмосферу гармонии и спокойствия. Это место, где царят умиротворение и благополучие, которые помогут вам обрести баланс в жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах, панорамными окнами и просторными балконами. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом». Эта технология позволяет через приложение на смартфоне или смарт-часах открывать входную дверь, управлять светом, музыкой, температурой воздуха и следить за безопасностью дома. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, настольный теннис, падел-теннис, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр, сауна, лаунж-зона, многоцелевая комната для работы и отдыха, холл для мероприятий и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до Mall of the Emirates и Jumeirah Golf Estates Golf Course – 15 минут. Путь до Palm Jumeirah составит 22 минуты, до Legoland Dubai – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 27 минутах.

Локация

На карте
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа750 м
Магазин500 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Падел-теннис

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  2. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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