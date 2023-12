DG1 Living

На территории комплекса доступны: тренажерный зал, бассейны, зоны барбекю, места для отдыха, смотровая площадка, оздоровительные центры. Резидентам комплекса предоставляется членство в престижном гольф-клубе Trump International Golf Club. В пешей доступности находятся супермаркеты Little Mart Mini Mart и Choithrams Atria, кафе Cali-Poke California Seafood House и Moon Restaurant and Cafe. В 5-10 минутах на автомобиле находятся спортивный зал Warehouse Gym, теннисный корт Al Habtoor Tennis Academy, парк Safa Park, школы Jumeirah English Speaking School и Global Indian International School, медицинские центры Medcare Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Al A’amal Street. Быстрый выезд на дороги Al Hadiqa Road и Al Khail Road позволит в течение получаса доехать до главных локаций Дубая. За 20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая ​​Оригинальная архитектура здания с извилистыми элементами фасадов выполнена известным бюро Gensler. Балконные ограждения из стекла позволят наслаждаться захватывающими видами. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

Подробнее