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DG1 Living

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 7th Street, 57A
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикDar Al Arkan
Площадьот 90 м² до 167 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена3 003 333 AED
от 3 003 333 AED
от 30 204 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%600 667 AED
При оформлении договора
4%120133 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 501 666 AED
При передаче
30%901 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2023
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 003 333 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин78 м
Медицинский центр5 км
Море5 км

Описание

Новый концептуальный проект в прибрежной зоне Dubai Water Canal в самом центре Business Bay. Отличная возможность жить вблизи главных достопримечательностей эмирата, а также наслаждаться видами на канал и панораму города. Ограниченная коллекция апартаментов с 1-3 спальнями, продуманными планировками и качественной отделкой. Все лоты с просторным балконом, гардеробной в главной спальне, прачечной и кладовой. Апартаменты с 3 спальнями дополнены комнатой для персонала с отдельной ванной.

На территории комплекса доступны: тренажерный зал, бассейны, зоны барбекю, места для отдыха, смотровая площадка, оздоровительные центры. Резидентам комплекса предоставляется членство в престижном гольф-клубе Trump International Golf Club. В пешей доступности находятся супермаркеты Little Mart Mini Mart и Choithrams Atria, кафе Cali-Poke California Seafood House и Moon Restaurant and Cafe. В 5-10 минутах на автомобиле находятся спортивный зал Warehouse Gym, теннисный корт Al Habtoor Tennis Academy, парк Safa Park, школы Jumeirah English Speaking School и Global Indian International School, медицинские центры Medcare Near Al Safa Park и Prime Medical Center - Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Al A’amal Street. Быстрый выезд на дороги Al Hadiqa Road и Al Khail Road позволит в течение получаса доехать до главных локаций Дубая. За 20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Знаковая архитектура Дубая ​​Оригинальная архитектура здания с извилистыми элементами фасадов выполнена известным бюро Gensler. Балконные ограждения из стекла позволят наслаждаться захватывающими видами. Надежный застройщик Dar Al Arkan – компания, которая с 1994 года занимается строительством, обслуживанием, сносом и реструктуризацией жилых и коммерческих объектов. За годы работы на международном рынке реализовано 15 000 единиц жилья.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
90 - 99
3 003 333 - 3 866 333
33 370 - 38 679
2 спальни
105 - 128
3 867 333 - 4 151 333
30 204 - 39 536
3 спальни
167 - 167
5 564 333 - 5 564 333
33 280 - 33 280

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 7th Street, 57A