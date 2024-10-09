Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыDaVinci Tower Commercial

DaVinci Tower Commercial

Reva Residences, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Dar Al Arkan
Площадь
от 322 м² до 322 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 29 521 940 AEDот 91 502 AED/м²

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Количество корпусов1
Типы лотовМагазин
Стадии строительстваСуществующий

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
322
29 521 940
91 502

Описание

Элегантные коммерческие помещения в проекте DaVinci Tower Commercial от известной международной компании Dar Al Arkan и авторитетного бренда гиперкаров Pagani Automobili расположены в престижном районе Downtown Dubai, в непосредственной близости к набережной Dubai Water Canal и легендарной башни Burj Khalifa. Преимущества расположения Стратегически выгодная локация вблизи знаковых мест Дубая — Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera — расположены в 10 минутах от комплекса. Ландшафтные зоны South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina расположены в 5-10 минутах на автомобиле. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport.

Локация

На карте
Reva Residences, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби
    Где проще получить Золотую визу: в Дубае или в Абу-Даби09.10.2024
Item 1 of 1
КаталогКарта