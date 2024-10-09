Описание

Элегантные коммерческие помещения в проекте DaVinci Tower Commercial от известной международной компании Dar Al Arkan и авторитетного бренда гиперкаров Pagani Automobili расположены в престижном районе Downtown Dubai, в непосредственной близости к набережной Dubai Water Canal и легендарной башни Burj Khalifa. Преимущества расположения Стратегически выгодная локация вблизи знаковых мест Дубая — Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera — расположены в 10 минутах от комплекса. Ландшафтные зоны South Ridge Park и Dubai Water Canal Walk, яхт-клуб JPS Yachts & Boats Rental Dubai, пристань D-Marin Business Bay Marina расположены в 5-10 минутах на автомобиле. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport.