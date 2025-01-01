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ГлавнаяЖилые комплексыCoastal Haven by Prestige One

Coastal Haven by Prestige One

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 111 м² до 410 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 2 832 000 AEDот 22 421 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче
35%
Период рассрочки
34 месяца
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
111 – 115
2 832 000 – 2 964 000
25 392 – 25 645
3 спальни
154 – 190
3 837 000 – 4 553 000
23 961 – 24 796
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь прибрежной жизни в Dubai Islands. Из жилого комплекса Coastal Haven открываются потрясающие виды на Персидский залив, мерцающий под солнцем. В тщательно продуманных интерьерах, вдохновленных плавным движением волн, гармонично сочетаются элегантность и удобство. Здесь каждая деталь создана для вашего максимального комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, балконами и панорамными окнами. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. Также предоставляются услуги консьерж-сервиса. - Резидентам доступны: фитнес-зал, поле для мини-гольфа, теннисный и баскетбольный корты, увлекательное пространство для маленьких исследователей и детский парк приключений, клубная комната, лобби для гостей, бильярд, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр на свежем воздухе, лаунж-зона, infinity-бассейн, джакузи и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Nakhlat Deira Street, с которой есть выезд на мост Infinity Bridge, соединяющий острова с материковой частью города. Поездка до популярной достопримечательности Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет 20 минут. Чтобы добраться до другой известной локации Burj Al Arab, потребуется 25 минут, до района Palm Jumeirah – 30 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Prestige One Developments

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
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