Camden by Nshama

Описание

Оазис роскоши в сердце Town Square. Camden — жилой комплекс с продуманными планировками и современным дизайном. Резиденции премиум-класса созданы для тех, кто ценит баланс между ритмом мегаполиса и спокойствием загородной жизни. Ключевые особенности — Интерьеры в светлой палитре, с использованием фактурного дерева и белого мрамора. Все лоты оборудованы встроенной кухонной техникой и панорамными окнами. — Инфраструктура включает бассейн, тренажерный зал, детские игровые зоны, площадку для барбекю и комнату для ухода за питомцами. — На территории комьюнити будут доступны рестораны, кафе, торговые павильоны, медицинские центры, сады, супермаркеты, беговые и велосипедные дорожки, футбольное поле, теннисные корты и парк для собак. Преимущества расположения Проект расположен в Town Square с удобным доступом к основным магистралям. Путь до Dubai Hills Mall и District 2020 займет 20 минут, до Burj Al Arab можно добраться за 24 минуты. Дорога до Dubai Polo & Equestrian Club составит 23 минуты, до Dubai Mall — 29 минут, до Trump International Golf Club — 30 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах от клубного дома.