Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыCamden by Nshama

Camden by Nshama

88/1, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 55 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 310 415 $от 5 013 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
55
310 415
5 629
2 спальни
85
427 502
5 013
3 спальни
128
653 506
5 096

Описание

Оазис роскоши в сердце Town Square. Camden — жилой комплекс с продуманными планировками и современным дизайном. Резиденции премиум-класса созданы для тех, кто ценит баланс между ритмом мегаполиса и спокойствием загородной жизни. Ключевые особенности — Интерьеры в светлой палитре, с использованием фактурного дерева и белого мрамора. Все лоты оборудованы встроенной кухонной техникой и панорамными окнами. — Инфраструктура включает бассейн, тренажерный зал, детские игровые зоны, площадку для барбекю и комнату для ухода за питомцами. — На территории комьюнити будут доступны рестораны, кафе, торговые павильоны, медицинские центры, сады, супермаркеты, беговые и велосипедные дорожки, футбольное поле, теннисные корты и парк для собак. Преимущества расположения Проект расположен в Town Square с удобным доступом к основным магистралям. Путь до Dubai Hills Mall и District 2020 займет 20 минут, до Burj Al Arab можно добраться за 24 минуты. Дорога до Dubai Polo & Equestrian Club составит 23 минуты, до Dubai Mall — 29 минут, до Trump International Golf Club — 30 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах от клубного дома.

Локация

На карте
88/1, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Таун Сквер

Дубай
Town Square — спокойный район Дубая, расположенный в отдалении от шума мегаполиса. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Медицинский центр750 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта