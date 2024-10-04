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ГлавнаяЖилые комплексыBayz102 by Danube

Bayz102 by Danube

Tiara United Tower 1, Tiara United Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 33 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 270 000 AEDот 29 338 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
После передачи
30%
Период рассрочки
30 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33
1 270 000
37 663
1 спальня
68
2 230 000
32 569
2 спальни
103
3 050 000
29 338
3 спальни
148
4 900 000
33 028
4 спальни
185
6 700 000
36 113

Описание

Премиальный жилой комплекс в Business Bay. Каждое жилое пространство великолепной стеклянной башни Bayz102 – это образец переосмысленной роскоши и комфорта. Изысканные интерьеры и потрясающие виды на канал создают атмосферу исключительной элегантности. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой и мебелью от итальянского бренда Dolcevita. - Резидентам доступны: тренажерный зал, мини-гольф, беговые дорожки, детская игровая зона, отдельные бассейны для детей и взрослых, бизнес-лаунж, библиотека, салон красоты, парк для домашних животных и другие удобства. - На крыше апарт-комплекса предусмотрена площадка для вертолетов и аэротакси. Инфраструктура района Business Bay – один их самых оживленных районов Дубая. Комьюнити проектировалось по подобию нью-йоркского Манхэттена и токийской Гинзы. На территории сообщества построены множество отелей, деловых центров, бутики известных брендов, рестораны, кафе. Однако, для жителей создана социальная инфраструктура: в радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения Next Education Group, Learning Tree Nursery, медицинские клиники Aster Clinic Business Bay, Neptune Home Health Care Center. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Zayed Road. Дорога до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa и Dubai Mall займет всего 3 минуты, до Museum of the Future и Dubai Frame – 7 минут, до Burj Al Arab, Dubai Marina и Palm Jumeirah – 20 минут. До аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 15 минут.

Локация

На карте
Tiara United Tower 1, Tiara United Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Лобби для гостей

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
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Новости о проекте

  1. Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая
    Топ-5 факторов, которые удивляют российских инвесторов в квартирах Дубая04.10.2024
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