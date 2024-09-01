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Azizi Vista

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 69B
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 38 м² до 109 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена597 600 AED
от 597 600 AED
от 13 560 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%59 760 AED
При оформлении договора
4%23904 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%179 280 AED
При передаче
60%358 560 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж2 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 597 600 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км

Описание

Современный комплекс апартаментов в окружении пышной зелени. Станьте частью одного из самых востребованных районов Dubai Studio City, а также наслаждайтесь размеренным образом жизни. На выбор представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторная ванная комната, гостиная, полностью оборудованная кухня с бытовой техникой, балкон. Спальня предлагает комфортное пространство с гардеробными для дополнительного удобства.

Жителям доступен роскошный образ жизни: места для отдыха, тренажерный зал, площадка для йоги, детская площадка, зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы The Royal Grammar School Guildford Dubai и Dwight School Dubai, детский сад Kinder Castle Nursery, рестораны Pulcinella Restaurant и Copper Kettle Restaurant, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City, магазин Waitrose Motor City, больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center и Prime Medical Center. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 18 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах ходьбы расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад бабочек. Рядом находятся Damac Hills Park, Central Park Mudon, Alvorada Park. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38 - 41
597 600 - 618 400
14 862 - 15 445
1 спальня
73 - 86
1 047 200 - 1 234 400
13 575 - 14 703
2 спальни
96 - 109
1 351 200 - 1 508 800
13 560 - 14 262

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hessa Street, 69B