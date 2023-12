Azizi Vista

Жителям доступен роскошный образ жизни: места для отдыха, тренажерный зал, площадка для йоги, детская площадка, зона барбекю. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы The Royal Grammar School Guildford Dubai и Dwight School Dubai, детский сад Kinder Castle Nursery, рестораны Pulcinella Restaurant и Copper Kettle Restaurant, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City, магазин Waitrose Motor City, больницы Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center и Prime Medical Center. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 18 минут. Живите в окружении природы В 10 минутах ходьбы расположена ключевая достопримечательность Дубая – сад бабочек. Рядом находятся Damac Hills Park, Central Park Mudon, Alvorada Park. Прогуляйтесь по паркам, чтобы расслабиться или насладиться пикником с семьей и друзьями. Надежный застройщик Azizi Developments – ведущий девелопер, который успешно разработал и реализовал тысячи объектов недвижимости в престижных локациях Дубая. Компания заслужила международное признание благодаря многочисленным наградам, среди которых «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».

Подробнее