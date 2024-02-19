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Главная - Жилые комплексы - Aqua Arc by BnW

Aqua Arc by BnW

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 95 м² до 805 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 2 235 204 AEDот 21 747 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%223 520 AED
При оформлении договора
4%89 408 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 117 602 AED
При передаче
10%223 520 AED
После передачи
30%670 561 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность2, 13
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
95 - 160
2 235 204 - 3 576 796
22 323 - 23 310
2 спальни
137 - 183
3 268 238 - 4 999 348
23 740 - 27 221
3 спальни
204 - 426
4 450 673 - 9 867 273
21 747 - 23 133

Описание

Маяк роскоши и элегантности на острове Al Marjan в эмирате Рас-эль-Хайма. Aqua Arc — уникальная жилая башня на берегу Персидского залива с великолепными видами на казино Wynn и море. Это безмятежный оазис для тех, кто ценит удобства мирового класса, курортный отдых и безопасность. Ключевые особенности — Архитектурная концепция вдохновлена окружающими пейзажами и величественной вершиной Джебель-Джайс, воплощая собой «оду» пенистым волнам и горным пещерам, склонам и долинам. Этими ритмами пронизаны интерьерные и экстерьерные детали, каскадные водные инсталляции и подиум на крыше. — Коллекция лотов выполнена в песочных оттенках с добавлением светлого дерева, украшена мрамором и золотыми элементами. Визуальная гармония дополнена просторными планировками, личными бассейнами на открытой террасе и панорамными окнами от пола до потолка. — К услугам резидентов на территории клубного дома представлено множество пространств для развлечений и работы: променады, фитнес-зал, парная и сауна, детский водный комплекс, доступ к приватному пляжу, амфитеатр для просмотров шоу, зона барбекю. Инфраструктура района Al Marjan Island — архипелаг коралловых островов, на котором расположены отели, spa-курорты и рекреационные зоны. В 2027 году будет открыто казино, что делает инвестиционную привлекательность района особенно высокой. В сочетании с уже существующими развлекательными и культурными объектами, Wynn укрепит статус комьюнити как ведущего центра отдыха и бизнеса в регионе. Для гостей и жителей Al Marjan доступны почти 8 километров чистейших пляжей, магазины Zoom, Boulevar, Leptis Fresh Supermarket, центры Resort&Spa, Beach Club, школы Khawla Bin Hakim School, RAK Academy: Al Hamra и госпиталь Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению комплекса, за 15 минут можно добраться до молла Al Hamra Mall, пляжа RAK Beach, яхт-клуба Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah, парка Al Hamra Roundabout, Dreamland Aqua Park и Al Jazeera Al Hamra Heritage Village. До центра Рас-эль-Хаймы дорога займет 30 минут. До центральных районов Дубая — за 60 минут. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport получится доехать за 35 минут.

Инфраструктура

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
    ТОП-10 застройщиков ОАЭ 12.02.2024
  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
    5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости 06.02.2024
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