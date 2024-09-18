Alton by Nshama

Описание

Современная классика в Town Square. Стильный фасад и чистые геометрические линии жилого комплекса Alton создают облик, в котором сочетаются сдержанная элегантность и домашний уют. Завораживающие виды на центральный парк и изысканные интерьеры созданы для вашего комфорта. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между уединением, природой и ритмом мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с премиальной отделкой в натуральных тонах, встроенной техникой немецких брендов и системами хранения. Благодаря просторным планировкам и большим окнам дом всегда будет полон естественного освещения. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, терраса на крыше, зона барбекю, лобби для гостей, отдельная комната для мытья домашних животных и др. Преимущества расположения Отличная транспортная доступность позволяет быстро добраться до ключевых точек города. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall и популярной достопримечательности Burj Al Arab займет 20 минут, до торгового центра Dubai Mall и района Downtown Dubai — 25 минут, до выставочного комплекса Expo 2020 — 20 минут. Чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется 25 минут, до Dubai International Airport — 30 минут.