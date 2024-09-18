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ГлавнаяЖилые комплексыAlton by Nshama

Alton by Nshama

368/2, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 63 м² до 250 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 182 888 AEDот 12 939 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
63 – 64
1 182 888 – 1 221 888
18 581 – 19 083
2 спальни
90 – 152
1 601 888 – 2 153 888
14 080 – 17 642
3 спальни
141 – 250
2 692 888 – 3 243 888
12 939 – 18 976
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современная классика в Town Square. Стильный фасад и чистые геометрические линии жилого комплекса Alton создают облик, в котором сочетаются сдержанная элегантность и домашний уют. Завораживающие виды на центральный парк и изысканные интерьеры созданы для вашего комфорта. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между уединением, природой и ритмом мегаполиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с премиальной отделкой в натуральных тонах, встроенной техникой немецких брендов и системами хранения. Благодаря просторным планировкам и большим окнам дом всегда будет полон естественного освещения. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, терраса на крыше, зона барбекю, лобби для гостей, отдельная комната для мытья домашних животных и др. Преимущества расположения Отличная транспортная доступность позволяет быстро добраться до ключевых точек города. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall и популярной достопримечательности Burj Al Arab займет 20 минут, до торгового центра Dubai Mall и района Downtown Dubai — 25 минут, до выставочного комплекса Expo 2020 — 20 минут. Чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется 25 минут, до Dubai International Airport — 30 минут.

Локация

На карте
368/2, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Таун Сквер

Дубай
Town Square — спокойный район Дубая, расположенный в отдалении от шума мегаполиса. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа400 м
Магазин900 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
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Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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