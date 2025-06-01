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Главная - Жилые комплексы - 48 Parkside by Tabeer

48 Parkside by Tabeer

2/1E, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
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Застройщик
Tabeer Development
Площадь
от 68 м² до 150 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 918 800 AEDот 13 031 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%91 880 AED
При оформлении договора
4%36752 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%367 520 AED
При передаче
50%459 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 87
918 800 - 1 163 450
13 294 - 13 474
2 спальни
112 - 123
1 512 050 - 1 725 100
13 396 - 13 993
3 спальни
134 - 150
1 746 850 - 2 108 600
13 031 - 13 993

Описание

Уникальный жилой комплекс, словно оазис благополучия и изысканности, окружает непревзойденным уютом и гармонией. Просторные и изысканные апартаменты в комплексе 48 Parkside с садом на крыше, бизнес-центром и круглосуточной охраной. Инфраструктура включает ультрасовременный оздоровительный центр и бассейны с захватывающим видом, олицетворяющие роскошь. Ключевые особенности — Дизайн помещений очаровывает тонким испанским стилем. Благодаря золотым акцентам от IW&W Spain, каждая деталь апартаментов наполнена элегантностью. — Полностью оборудованная кухня со встроенной европейской техникой, интеллектуальная система «умный дом». — Возможность наслаждаться досугом как на крыше, так и в парковой зоне ЖК: большая зеленая территория для отдыха, беговая дорожка, детский бассейн, зона барбекю, тренажерный зал, фитнес-центр, мини-гольф. Инфраструктура района Высококлассные апартаменты 48 Parkside располагаются в престижном и удобном для жизни районе Arjan. На его территории есть все, что нужно для комфортной и спокойной жизни: сад с яркими цветочными композициями Miracle Garden, супермаркеты, рестораны Fadija, Foray Kitchen и др, аптека Life pharmacy и клиника Mediclinic parkview hospital. Преимущества расположения Комплекс находится в непосредственной близости к транспортной развязке, которая ведет в разные уголки Дубая и поможет беспрепятственно добраться до них. Дорога до Dubai Hills Mall и Global Village займет 7 минут. До Dubai International Airport можно доехать всего за полчаса, а до аэропорта AL Maktoum — 41 минута.

Инфраструктура

На карте
2/1E, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море9 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей