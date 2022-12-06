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320 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 62 м² до 166 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 560 941 AED
от 1 560 941 AED
от 23 143 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%312 188 AED
При оформлении договора
4%62438 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%936 565 AED
При передаче
20%312 188 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 560 941 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа4 км
Магазин3 км

Описание

Новый проект в сообществе Sobha Hartland II с лагуной с кристально чистой водой и белыми пляжами. Жизнь на набережной – это не просто образ жизни, это бегство от шума и суеты. Вы будете чувствовать себя спокойно и сможете изо дня в день наслаждаться потрясающими видами на город, пляж и улицу Dubai Al Ain Road.

На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, балконами и качественной отделкой с бытовой техникой и встроенными шкафами. Все лоты могут похвастаться большими окнами, пропускающими много света, – место, куда хочется возвращаться снова и снова. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки, прогулочные зоны, игровые площадки, зоны барбекю, открытое пространство для отдыха, ландшафтный сад и театр под открытым небом. За 5-10 минут можно доехать до ресторана Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, супермаркета SMARTBUY, поля для гольфа Meydan Academy and Driving Range, школ Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 10-15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa, делового центра Business Bay, района Downtown Dubai, торговых центров Dubai Mall и Meydan One Mall, океанариума Dubai Aquarium. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 - 93
1 560 941 - 2 160 814
23 143 - 24 812
2 спальни
100 - 127
2 696 779 - 3 330 864
26 049 - 26 704
3 спальни
153 - 166
3 556 982 - 4 207 604
23 143 - 25 295

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

320 Riverside Crescent