Повышенная комиссия в DoubleTree Residences

Условия рассрочки и цены
Для инвесторов действуют специальные финансовые условия:
- Гибкий график выплат 30/70:
- 5% — при бронировании объекта.
- 15% — в течение 60 дней после бронирования.
- 4% — оплата регистрационного взноса DLD в течение 60 дней после бронирования.
- 5% — промежуточный платеж до 15 января 2027 года.
- 5% — промежуточный платеж до 15 июля 2027 года.
- 70% — финальный расчет при сдаче объекта (ориентировочно 15 декабря 2027 года).
- Цены:
- Апартаменты с 1 спальней — от 1.6 млн AED.
- Апартаменты с 2 спальнями — от 2.4 млн AED.
Условия для агентов и брокеров
Застройщик совместно с эксклюзивным партнером по продажам предлагает мотивационную программу для брокеров:
- Базовая комиссия: 5% от суммы сделки.
- Повышенный бонус: при продаже 3 любых юнитов комиссия увеличивается до 6% на все сделки.