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ГлавнаяБлогАкцииПовышенная комиссия в DoubleTree Residences
Дата: 09.06.2026
от 09.06.2026 11:19 до 29.06.2026 21:00

Повышенная комиссия в DoubleTree Residences

Повышенная комиссия в DoubleTree Residences

Условия рассрочки и цены

Для инвесторов действуют специальные финансовые условия:

  • Гибкий график выплат 30/70:
  • 5% — при бронировании объекта.
  • 15% — в течение 60 дней после бронирования.
  • 4% — оплата регистрационного взноса DLD в течение 60 дней после бронирования.
  • 5% — промежуточный платеж до 15 января 2027 года.
  • 5% — промежуточный платеж до 15 июля 2027 года.
  • 70% — финальный расчет при сдаче объекта (ориентировочно 15 декабря 2027 года).
  • Цены:
  • Апартаменты с 1 спальней — от 1.6 млн AED.
  • Апартаменты с 2 спальнями — от 2.4 млн AED.



Условия для агентов и брокеров

Застройщик совместно с эксклюзивным партнером по продажам предлагает мотивационную программу для брокеров:

  • Базовая комиссия: 5% от суммы сделки.
  • Повышенный бонус: при продаже 3 любых юнитов комиссия увеличивается до 6% на все сделки.
Проекты Hilton
  1. DoubleTree by Hilton
    DoubleTree by Hilton
    158, 6D Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
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    ЗастройщикHilton
    Площадьот 74 м² до 131 м²
    Первый взнос10%
    от 539 818 $от 6 924 $/м²
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