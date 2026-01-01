DoubleTree by Hilton

Описание

Брендированный клубный дом всемирно известной гостиничной сети в Дубае. DoubleTree создан для тех, кто ценит безупречный сервис в сочетании с пятизвездочным комфортом. Резиденции расположены в развивающемся районе Jumeirah Garden City, предлагая идеальный баланс между городской энергией и размеренным ритмом жизни. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов выполнена в элегантных бежевых и песочных оттенках с использованием премиальных материалов. Полностью оборудованные кухни включают встроенную технику европейских брендов, столешницы из мрамора и современные гарнитуры. — Резидентам доступны: бассейн, фитнес-центр со студией растяжки, детские игровые площадки и открытые лаунж-зоны для отдыха. — Высококлассный сервис: круглосуточный консьерж и охрана, управляющий, услуги парковщика и портье, аварийное обслуживание с выездом в течение 15 минут, доставка посылок и фирменные мероприятия для жителей. — Эксклюзивные привилегии Hilton Honors Gold включают статус участника программы для двух человек, скидки в отелях сети по всему миру, повышенные бонусные баллы и персонального ассистента во время путешествий. Преимущества расположения Проект находится в районе Jumeirah Garden City с прямым доступом к автомагистрали Sheikh Zayed Road, открывающей удобные маршруты ко всем ключевым районам города. Дорога до City Walk, Coca-Cola Arena, Dubai International Financial Center и станции метро Emirates Tower займет 8 минут. Добраться до Museum of the Future, Dubai World Trade Center и Dubai Mall можно за 10 минут. Ближайший аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.