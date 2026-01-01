Каталог
DoubleTree by Hilton

158, 6D Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Hilton
Площадь
от 68 м² до 131 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 484 377 $от 6 858 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 75
484 377 – 539 818
7 096 – 7 184
2 спальни
102 – 131
700 304 – 910 396
6 858 – 6 930
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Брендированный клубный дом всемирно известной гостиничной сети в Дубае. DoubleTree создан для тех, кто ценит безупречный сервис в сочетании с пятизвездочным комфортом. Резиденции расположены в развивающемся районе Jumeirah Garden City, предлагая идеальный баланс между городской энергией и размеренным ритмом жизни. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов выполнена в элегантных бежевых и песочных оттенках с использованием премиальных материалов. Полностью оборудованные кухни включают встроенную технику европейских брендов, столешницы из мрамора и современные гарнитуры. — Резидентам доступны: бассейн, фитнес-центр со студией растяжки, детские игровые площадки и открытые лаунж-зоны для отдыха. — Высококлассный сервис: круглосуточный консьерж и охрана, управляющий, услуги парковщика и портье, аварийное обслуживание с выездом в течение 15 минут, доставка посылок и фирменные мероприятия для жителей. — Эксклюзивные привилегии Hilton Honors Gold включают статус участника программы для двух человек, скидки в отелях сети по всему миру, повышенные бонусные баллы и персонального ассистента во время путешествий. Преимущества расположения Проект находится в районе Jumeirah Garden City с прямым доступом к автомагистрали Sheikh Zayed Road, открывающей удобные маршруты ко всем ключевым районам города. Дорога до City Walk, Coca-Cola Arena, Dubai International Financial Center и станции метро Emirates Tower займет 8 минут. Добраться до Museum of the Future, Dubai World Trade Center и Dubai Mall можно за 10 минут. Ближайший аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
158, 6D Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Море2 км
Школа1 км
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
