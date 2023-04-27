Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиПочему инвесторы и бизнесмены выбирают Дубай?
Дата: 27.04.2023

Почему инвесторы и бизнесмены выбирают Дубай?

Почему инвесторы и бизнесмены выбирают Дубай?

Дубай привлекает профессионалов со всего мира, благодаря высокому уровню жизни, современной инфраструктуре и благоприятному налоговому климату.


–Правительство эмирата делает все возможное, чтобы сделать город наиболее привлекательным, и уже сейчас Дубай можно назвать ведущим мировым центром с внушительным научным, культурным и кадровым потенциалом.


–Считается, что в Дубае высокий уровень жизни. А все благодаря стабильной макроэкономической ситуации, перспективному рынку сбыта, благоприятным экономическим условиям, включая нулевой налог на прибыль, отлично развитой инфраструктуре в сфере образования, бизнеса и досуга.

* с июня 2023 года налог на прибыль повысится до 9%.


–Курс дирхама стабилен на протяжении десятилетий - 3,67 дирхама за доллар.


–Долгосрочные резидентские визы. В Дубае существует более 10-и видов виз, для разных целей пребывания, что делает этот город максимально доступным для посещения. Дубай – одно из самых привлекательных направлений для владельцев малых, средних и крупных транснациональных предприятий, благодаря конкурентным условиям, свободным экономическим зонам и продуманной бизнес-экосистеме.


–ОАЭ заняли в 2023 году 10-е место среди самых могущественных стран в глобальном индексе мягкой силы по версии респектабельного портала brandfinance.com

* Мягкая сила - способность страны влиять на других с помощью дипломатии, экспорта товаров и услуг, культуры и тому подобному.


–ОАЭ - вторая по величине экономика среди стран Персидского залива с ВВП в размере 415 млрд. долларов.



Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. 5 скрытых вызовов переезда в Дубай
    12.12.2025

    5 скрытых вызовов переезда в Дубай

    Об этом не говорят риэлторы, а мы расскажем — чтобы ваши клиенты были готовы к реальности и не разочарованы

  3. Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)
    21.11.2025

    Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)

    Предлагаем готовые развернутые ответы для риэлторов

Item 1 of 9
Каталог