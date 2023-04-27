Почему инвесторы и бизнесмены выбирают Дубай?

Дубай привлекает профессионалов со всего мира, благодаря высокому уровню жизни, современной инфраструктуре и благоприятному налоговому климату.





–Правительство эмирата делает все возможное, чтобы сделать город наиболее привлекательным, и уже сейчас Дубай можно назвать ведущим мировым центром с внушительным научным, культурным и кадровым потенциалом.





–Считается, что в Дубае высокий уровень жизни. А все благодаря стабильной макроэкономической ситуации, перспективному рынку сбыта, благоприятным экономическим условиям, включая нулевой налог на прибыль, отлично развитой инфраструктуре в сфере образования, бизнеса и досуга.

* с июня 2023 года налог на прибыль повысится до 9%.





–Курс дирхама стабилен на протяжении десятилетий - 3,67 дирхама за доллар.





–Долгосрочные резидентские визы. В Дубае существует более 10-и видов виз, для разных целей пребывания, что делает этот город максимально доступным для посещения. Дубай – одно из самых привлекательных направлений для владельцев малых, средних и крупных транснациональных предприятий, благодаря конкурентным условиям, свободным экономическим зонам и продуманной бизнес-экосистеме.





–ОАЭ заняли в 2023 году 10-е место среди самых могущественных стран в глобальном индексе мягкой силы по версии респектабельного портала brandfinance.com

* Мягкая сила - способность страны влиять на других с помощью дипломатии, экспорта товаров и услуг, культуры и тому подобному.





–ОАЭ - вторая по величине экономика среди стран Персидского залива с ВВП в размере 415 млрд. долларов.







