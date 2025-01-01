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Expo City

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Expo City

Expo City

Уважаемый застройщик, который зарекомендовал себя как один из наиболее инновационных и надежных на рынке Дубая. Профиль компании охватывает создание уникальных жилых и коммерческих объектов, основанных на современных принципах дизайна и устойчивого развития.


Преимущества Expo City:

- высокое качество строительства;

- интересные локации;

- разнообразие форматов недвижимости;

- инновационные решения.


Миссия Expo City — пропаганда нового образа жизни, способствующего гармоничному эволюционированию общества и бережному отношению к окружающей среде.





2 предложения
SIDR Residences
SIDR Residences
233, Wisdom Avenue, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикExpo City
Площадьот 128 м² до 132 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 128 м²от 2 595 000 AED
от 2 595 000 AEDот 20 251 AED/м²
Al Waha Residences by Expo City
Al Waha Residences by Expo City
131, Ghaf Avenue, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикExpo City
Площадьот 60 м² до 147 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 60 м²от 1 700 000 AED
2 спальниот 104 м²от 2 900 000 AED
от 1 700 000 AEDот 26 910 AED/м²
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