Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикExpo City
Площадьот 128 м² до 132 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 128 м²от 2 595 000 AED
Уважаемый застройщик, который зарекомендовал себя как один из наиболее инновационных и надежных на рынке Дубая. Профиль компании охватывает создание уникальных жилых и коммерческих объектов, основанных на современных принципах дизайна и устойчивого развития.
Преимущества Expo City:
- высокое качество строительства;
- интересные локации;
- разнообразие форматов недвижимости;
- инновационные решения.
Миссия Expo City — пропаганда нового образа жизни, способствующего гармоничному эволюционированию общества и бережному отношению к окружающей среде.